"Pa-Sha" è il nuovo singolo di La Flèche fuori il 27 ottobre

La vita allo Sperone racconta in rap. Il rapper palermitano Gabriele Catania, in arte La Flèche, torna col nuovo singolo intitolato “Pa-Sha” fuori il prossimo 27 ottobre su tutte le piattaforme digitali. Prodotto dal giovane producer palermitano Achille G sotto l’etichetta Southside, il brano con testo forte e beat duro, si va ad aggiungere ai numerosi pezzi dell’artista che è riuscito a contraddistinguersi all’interno del panorama del rap italiano. Anche prodotto dall’etichetta 4TheNight, il rapper amplia il suo pubblico inserendosi nella scena nazionale; il quartiere popolare da cui proviene, lo Sperone, l’evasione con la musica e un po’ di sana autocelebrazione sono tutti temi che il giovane inserisce nei suoi brani aggiudicandosi un posto in classifica ed espandendo i suoi confini musicali.

Prossimamente anche sulla piattaforma Spotify dalla mezzanotte di venerdì 27 ottobre, “Pa-Sha” potrà essere ascoltata da chiunque sia curioso di conoscere “il nuovo mondo rap” palermitano che già da qualche anno sta cominciando a farsi notare seriamente. Un nuova realtà tutta da scoprire che mischia ricchezza culturale e sociale e che rende La Flèche un artista molto promettente.





Conosciamo meglio La Flèche

Gabriele Catania, in arte La Flèche, nasce allo Sperone, quartiere popolare di Palermo. Muove i primi passi all’interno del mondo del rap nel 2020 con “Vincere” e successivamente, attua collaborazioni con diversi artisti della scuderia di Shouthside Records. Il quartiere di provenienza fa da sfondo all’originalità del giovane che, crescendo all’interno di questa realtà, ne influenza il linguaggio, i costumi, le opinioni e le scale di valori. Il giovane inoltre, vanta l’apertura di diversi live di artisti della scena trap/hip hop Italia come: Rondodasosa (Bagheria/Agrigento), Capo Plaza (Agrigento e Catania), Shiva (Palermo e Carini), Guè (Palermo), Tony Effe (Palermo) e tanti altri.

“Pa-Sha” il nuovo singolo

“Pa” di Palermo e “Sha” termine da lui coniato e utilizzato in molti dei sue brani, sarà fuori in tutte le piattaforme digitali il prossimo 27 ottobre alle ore 00.00; in questo singolo, l’artista veste toni più duri, a volte anche cattivi, raccontando la sua vita e il suo quartiere, con vittorie e sconfitte, mettendosi a nudo e rivelando situazioni che lo hanno fatto crescere e persone che lo hanno tradito. Tutto ciò “rappresentando il buio della strada” -racconta il giovane rapper-.

Chi è Achille G

Classe 2001, giovane producer bagherese, conosciuto da molti come Achille G, si occupa di musica a 360 gradi accogliendo diverse influenze artistiche. Inizia a fare musica a soli 14 anni supportato da mamma Letizia che lo ha sempre sostenuto e incoraggiato. Oggi vanta diverse collaborazioni importanti con artisti come Guè Pequeno, Marracash, Sfera Ebbasta, Geolier e altri noti; ha lasciato il segno lavorando anche con artisti francesi e americani e ad oggi è stato selezionato tra i 200 producer a livello mondiale.