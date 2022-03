Caduto nello scavo

I vigili del fuoco di Palermo sono intervenuti questa mattina nella strada provinciale 1 nella zona della discarica di Bellolampo per salvare un vitello finito nello scavo di un cantiere.

L’animale finito nello scavo del cantiere

A chiedere l’intervento dei pompieri l’allevatore che non trovava più l’animale che si era perso e che dopo ricerche lo ha trovato nel cantiere dove si stavano realizzando gli scavi per le fondamenta. L’allevatore ha cercato di fare uscire il vitello ma senza riuscirci. I vigili del fuoco hanno imbracato l’animale e lo hanno fatto uscire restituendo l’animale al proprietario.

Il salvataggio del piccolo cane

I vigili del fuoco del nucleo Saf nelle scorse settimane si sono calati in una parete di 20 metri nella Diga Rosamarina a Caccamo (Pa) per recuperare un piccolo cane che si trovava in acqua. Il personale Saf è riuscito a raggiungere il cucciolo che si trovava alla foce della diga e rischiava di annegare. L’animale infreddolito è stato rifocillato e affidato ad un’associazione animalista a Termini Imerese.

Cane in dirupo

A Novembre 2021 il salvataggio di un cane da parte dei vigili del fuoco. L’animale è caduto in un dirupo in via Gustavo Roccella a Palermo ed è stato salvato dal nucleo saf. È stata una donna che passava da lì a dare l’allarme e chiamare l’Enpa, l’ente per la protezione degli animali. “C’è un cane giù dal ponte”, ha detto. E sono partiti i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Brancaccio, con una imbracatura hanno recuperato il cane che, una volta in salvo, si è fatto coccolare e accarezzare. La polizia municipale ha poi chiamato il canile e l’animale è stato portato al presidio veterinario di Palermo.