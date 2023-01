Nella sedicesima puntata ospite Ivan Marconi

Otto risultati utili consecutivi, zona play off agganciata anche se non del tutto per via della differenza reti favorevole al Pisa, ottavo. Il Palermo si gode il suo momento positivo confermato anche non solo dal risultato di Ascoli ma dalla prestazione.

Ma la sedicesima puntata di Rosaenero Web & Tv si è ricordato anche un grande che ci ha lasciato ieri, Vito Chimenti.

La trasmissione, condotta in studio da Guido Monastra con Fabrizio Vitale che ha visto collegati, come sempre, Salvatore Geraci e Giuseppe Leone, è andata in onda alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre.

Anche in questa puntata tanto spazio agli appassionati che sono intervenuti grazie ai messaggi sempre più numerosi. Così come gli attestati di stima.

Ivan Marconi ospite di Rosaenero Web&Tv

Ospite collegato in esterna Ivan Marconi, difensore centrale del Palermo mattatore del match con il Bari e match winner anche col Parma.

Tante le domande degli appassionati al giocatore che con le sue prestazioni è entrato nel cuore dei tifosi. In molti hanno chiesto sul suo rinnovo (lui è in scadenza di contratto per il 30 giugno). “Stiamo lavorando per il rinnovo. Spero solo sia una formalità, il mio procuratore e la società stanno dialogando”.

Con la Reggina, Marconi chiama il pubblico. Si parla del prossimo impegno dei rosanero ed il giocatore fa un appello al pubblico “Mi auguro che ci sia il pienone”.

Marconi ha parlato della sua permanenza al Palermo. “Anni anomali per colpa del Covid. Non ho visto mia moglie per tre mesi. Poi quando la situazione si è normalizzata tutto è andato crescendo. Palermo la reputo una città bellissima, una città dove potenzialmente potrei venire qua a vivere. Le ultime tre vacanze estive sono le ho fatte qui ed ho fatto il viaggio di nozze”.

I lettori hanno salutato calorosamente Marconi chiedendone a gran voce il rinnovo. Spinto, probabilmente, anche dal clamoroso salvataggio di Padova nella finale di andata dei play off per la promozione in B che permisero ai rosanero di volare in cadetteria. Da allora è sbocciato l’amore.

“Il salvataggio di Padova mi ha dato una iniezione di palermitanità incredibile”, sottolinea.

Le profezie di Salvatore Geraci, “Palermo in A direttamente”

Guido Monastra parla delle “profezie” di Salvatore Geraci ricordando come un mese e mezzo fa, ad inizio della striscia positiva, parlava di play off. Geraci ha rilanciato: “Ti dico che il Palermo lotterà per la serie A diretta. C’è solo una squadra che sembra già fuori portata ed è il Frosinone. Se il Palermo farà risultato con la Reggina vedrete se le altre contendenti non avranno ancora più timore della squadra di Corini”.

Nel ricordo di Vito Chimenti

In trasmissione si è ricordato Vito Chimenti, quando il calcio era poesia e divertimenti. Il re della bicicletta ma non solo. “Ci ha fatto un altro scherzo – dice Geraci – come era solito farne. Mi spiace tanto, quando se ne va una persona così se ne va un pezzo di te. Rimangono i ricordi ma non c’è quella persona. Era un giocatore che si è trasformato in un mito per tutti. Diceva che Ardilez era venuto dopo di lui”.

Domani a Matera l’ultimo saluto a Vito Chimenti che in Rosanero ha disputato due stagione in B con quasi 30 reti.