Portare l’intelligenza artificiale e la velocità del digitale nelle cucine e nelle sale della Sicilia, senza mai snaturare un mestiere fatto prima di tutto di persone, fiducia e contatto umano. È su questa visione che Ristonic, la startup palermitana fresca vincitrice del premio Innovation Island nella categoria Early Stage e della Menzione Speciale Turismo, apre ora le porte della propria piattaforma a imprese e lavoratori.

Il doppio riconoscimento premiato dalla giuria nasce dalla capacità di coniugare innovazione tecnologica e impatto sociale: una roadmap pensata per recuperare il lavoro sommerso e ridare valore e nuove opportunità di crescita a chi opera nel turismo e nella ristorazione, con l’obiettivo di consentire ai locali di gestire anche un singolo turno extra in maniera completamente regolare e senza burocrazia, in un mercato siciliano in cui si stimano oltre 600.000 giornate lavorative extra l’anno.

Tecnologia e AI al servizio delle persone, senza intermediari A differenza delle agenzie tradizionali o dei canali informali, Ristonic connette in maniera diretta aziende e lavoratori attraverso una piattaforma web e mobile (iOS e Android) semplice, veloce e a portata di clic, dove la tecnologia lavora dietro le quinte per lasciare spazio alla relazione reale:

Intelligenza artificiale che snellisce, non sostituisce: un assistente AI aiuta già oggi i titolari a creare e pubblicare un’offerta in pochi secondi (anche partendo da un semplice messaggio vocale o scritto) e facilita l’incontro tra ruoli, disponibilità ed esperienze compatibili. La decisione finale, però, resta sempre umana: Ristonic integra agenda colloqui, note condivise tra lo staff e feedback verificati perché nella ristorazione l’intesa in squadra e la stretta di mano contano più di qualsiasi algoritmo.

un assistente AI aiuta già oggi i titolari a creare e pubblicare un’offerta in pochi secondi (anche partendo da un semplice messaggio vocale o scritto) e facilita l’incontro tra ruoli, disponibilità ed esperienze compatibili. La decisione finale, però, resta sempre umana: Ristonic integra agenda colloqui, note condivise tra lo staff e feedback verificati perché nella ristorazione l’intesa in squadra e la stretta di mano contano più di qualsiasi algoritmo. Per le imprese Ho.Re.Ca.: ristoranti, bar, hotel e strutture ricettive possono già gestire in un unico pannello le selezioni per turni extra, collaborazioni stagionali e assunzioni a tempo indeterminato, azzerando telefonate al buio e passaggi inutili — con un ecosistema evolutivo attraverso cui sarà possibile completare in modo rapido, regolare e senza burocrazia anche l’ingaggio del singolo turno extra.

ristoranti, bar, hotel e strutture ricettive possono già gestire in un unico pannello le selezioni per turni extra, collaborazioni stagionali e assunzioni a tempo indeterminato, azzerando telefonate al buio e passaggi inutili — con un ecosistema evolutivo attraverso cui sarà possibile completare in modo rapido, regolare e senza burocrazia anche l’ingaggio del singolo turno extra. Per i lavoratori: camerieri, barman, cuochi e figure di sala possono candidarsi in un tap conoscendo fin da subito orari, inquadramento e retribuzione netta, costruendo attraverso le recensioni verificate una reputazione professionale spendibile per crescere nel settore.

camerieri, barman, cuochi e figure di sala possono candidarsi in un tap conoscendo fin da subito orari, inquadramento e retribuzione netta, costruendo attraverso le recensioni verificate una reputazione professionale spendibile per crescere nel settore.

«La vittoria a Innovation Island e la menzione speciale per il turismo confermano che l’innovazione nell’Ho.Re.Ca. funziona solo se resta umana» – dichiara, dichiarano i due founder Gaetano Spinnato e Dario Cecchinato – «Abbiamo progettato Ristonic per eliminare gli intermediari, i tempi morti e le complessità inutili, non per sostituire il rapporto tra chi gestisce un locale e chi ci lavora. Grazie a questo percorso, un’impresa potrà gestire anche un singolo turno extra in regola in pochi minuti, mentre già oggi un professionista può costruirsi un percorso chiaro, dignitoso e meritocratico a portata di clic».

Accesso gratuito fino a fine anno per locali e professionisti Per accompagnare le strutture ricettive e i locali nella programmazione dei prossimi mesi e della prossima stagione turistica, Ristonic offre l’accesso gratuito a tutte le aziende del settore fino al 31 dicembre 2026 (mentre per i lavoratori la piattaforma è sempre gratuita).

Titolari di locali, F&B manager e professionisti dell’Ho.Re.Ca. possono già registrarsi, pubblicare le proprie ricerche o candidarsi alle offerte attive scaricando l’app Ristonic su App Store e Google Play oppure collegandosi a www.ristonic.com.

Informazioni su Ristonic Ristonic è la piattaforma digitale verticalizzata sul settore Ho.Re.Ca. e turismo che connette in maniera diretta aziende e professionisti senza intermediari. Con sede a Palermo, unisce intelligenza artificiale e strumenti snelli di selezione per gestire turni extra, collaborazioni stagionali e assunzioni a lungo termine in modo rapido e trasparente.