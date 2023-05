La trentunesima puntata

Un successo che vale tanto. Sia per il morale, sia per la classifica. E potrebbe essere un mix importante in vista degli ultimi 180 minuti.

Il Palermo ritrova il successo dopo 50 giorni e con esso la zona play off grazie al settimo posto. La classifica è stata favorita dalle sconfitte contemporanee di Ascoli a Genova con tanto di promozione in A dei Grifoni e di Pisa affondato in casa dal Frosinone, e dal pareggio all’ultimo minuto del Cosenza che ha frenato il Venezia.

La vittoria sulla Spal per 2-1 può dare la svolta tanto sperata dai tifosi ed anche dai giocatori.

Questi ed altri gli argomenti della trentunesima puntata di Rosaenero Web & Tv condotta in studio da Guido Monastra e Fabrizio Vitale con Salvatore Geraci e Giuseppe Leone collegati in onda lunedì 8 maggio alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre e, come sempre, da voce ai tifosi che sempre più numerosi mandano i messaggi sulle pagine Facebook delle due testate.

Brunori torna a segnare ma a Cagliari sarà assente

Matteo Brunori è tornato a segnare. Dapprima ha propiziato l’autorete di Meccariello, poi è stato pronto sul miracolo di Alfonso su colpo di tacco di Segre da azione di calcio d’angolo a ribadire di testa in rete il pallone del 2-0. Avrebbe anche firmato un assist se Tutino non avesse sparato alle stelle da comoda posizione il possibile 3-0.

Ma il numero 9 rosanero non sarà in campo sabato 13 maggio per la delicata trasferta di Cagliari. L’ammonizione nel primo tempo gli è stata fatale in quanto diffidato. Tornerà per la sfida col Brescia per l’ultima di campionato.

Bene ancora gli esterni

Sono piaciuti Sala e Buttaro. I due esterni hanno confermato quanto di buono avessero fatto a Como con Sala che adesso sembra aver trovato regolarità anche dal punto di vista fisico e Buttaro appare rigenerato. Anche con la Spal il terzino destro si è reso pericoloso ed ha sfiorato una rete nel primo tempo quando imbucato, manco a dirlo, da Sala, ha anticipato l’estremo difensore avversario.

Ma il centrocampo ancora tentenna

Note meno positive dal centrocampo. Se da un lato la cerniera formata da Gomes, Segre e Verre riesce a coprire bene, dall’altro lato non riesce a proporre in avanti. A tal proposito si aspetta che Verre accenda la luce.

L’incapacità di chiudere le partite

Il Palermo è una squadra che soffre. Probabilmente ha anche la capacità di saper soffrire. Ma si complica troppo spesso la vita. Questa volta è andata bene: la Spal ha solo accorciato le distanze ed anche se ha poi creato apprensione non ha veramente messo in pericolo la porta di Pigliacelli. I rosa devono – per stessa ammissione di Corini – trovare la capacità di saper chiudere le partite. I presupposti con gli estensi nel primo tempo sono stati sprecati. Ma nella ripresa la squadra ha poi subito la pressione degli avversari.

Il Palermo deve crederci

Si aprono due settimane calde, caldissime. Perché il Palermo è comunque in lotta per l’accesso ai play off e rimane in corsa. Ha due punti di vantaggio dal terzetto formato da Pisa, Ascoli e Venezia. Ed a tre lunghezze troviamo la Reggina che nonostante le penalizzazioni (7 punti complessivi) rimane in agguato grazie alla vittoria per 2-1 sul Como, ed il Modena.