Evento in ricordo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Dal 1° al 4 settembre, Capaci torna a confrontarsi con la sua storia e con le ferite ancora aperte del nostro tempo. Lo fa con “Voci dal Silenzio”, una manifestazione culturale che intreccia cinema, musica e dibattito civile.

L’evento si terrà ogni sera alle ore 21.00 in Piazza Matrice, nel cuore della città, e si inserisce nel calendario delle iniziative in memoria del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato dalla mafia il 3 settembre 1982.

“Voci dal Silenzio” non è una semplice rassegna, ma un’occasione per dare spazio e parola a storie di coraggio, resistenza e denuncia. Storie spesso ignorate o rimosse, che qui trovano una piazza disposta ad ascoltarle.

Il programma

1° settembre

Si comincia con la proiezione de “Il Sindaco Pescatore“, ispirato alla vita di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica ucciso in un agguato nel 2010. Sarà presente il fratello Dario Vassallo, autore del libro da cui è tratto il film, per raccontare una vicenda di impegno e isolamento, simbolo delle tante battaglie civili condotte in solitudine.

2 settembre

È la volta di “Loro della munnizza“, documentario che scava nella Palermo delle periferie e dei rifiuti, in una realtà spesso nascosta, raccontata attraverso la lente dei suoi registi, presenti in piazza per un confronto diretto con il pubblico.

3 settembre

Nel giorno dell’anniversario della morte di Dalla Chiesa, la serata si trasforma in un momento collettivo di memoria e lotta. Sul palco saliranno i Modena City Ramblers, storica band emiliana che da trent’anni coniuga folk, rock e impegno sociale. Il loro concerto sarà il cuore pulsante della manifestazione: un omaggio a Dalla Chiesa e a tutte le vittime della mafia, tra musica, parole e resistenza.

4 settembre

Si chiude con “Io Capitano“, film pluripremiato di Matteo Garrone che racconta il dramma della migrazione attraverso lo sguardo di due ragazzi senegalesi. Un viaggio epico e disperato verso l’Europa, accompagnato in piazza da ospiti che affronteranno il tema attualissimo dei diritti dei migranti e delle responsabilità europee.

Un messaggio forte, in una città simbolo

L’iniziativa è promossa dal Comune di Capaci con il sostegno di Rai Cinema, Archimede Film e sponsor locali. Il sindaco Pietro Puccio ha sottolineato l’importanza dell’evento come spazio di riflessione collettiva: “Siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione culturale, che rappresenta un’importante occasione per riflettere e per celebrare la memoria delle vittime della mafia. Il concerto dei Modena City Ramblers sarà un momento culminante della manifestazione e siamo felici di poterlo ospitare nel nostro Comune”.

Sulla stessa linea l’assessora alla Cultura Fiorenza Giambona che ha aggiunto: “La cultura è uno strumento fondamentale per sensibilizzare la comunità e per promuovere la memoria storica. Siamo felici di sostenere questa iniziativa e invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa. Un ringraziamento particolare va a Rai Cinema e Archimede Film per la collaborazione e ai nostri sponsor Ristorante Pizzeria I Parrucciani di Capaci e l’Hotel Bellevue di Palermo”.

La manifestazione si presenta così come un percorso di memoria e impegno civile, che intreccia linguaggi diversi per dare voce alle ingiustizie del presente.

