Esordio casalingo vincente per le ragazze del Volley Terrasini, che battono per tre set a zero le avversarie del Battipaglia. Si riscattano dunque le atlete di D’Accardi dopo la sconfitta nella prima giornata di campionato.

Soddisfato, dunque, il coach di Terrasini che a fine partita afferma: “Vittoria importante e voluta fortemente dalla squadra. Le ragazze hanno messo in campo tutto quello che per il momento possiamo. Tutte le ragazze si sono aiutate e si sono messe a disposizione per raggiungere i tre punti”.

Entusiasta a fine partita anche il presidente delle siciliane Tony Mancino: “Finalmente abbiamo ottenuto unavittoria importantissima che ci consente di muovere la classifica. Complimenti a tutte le ragazze ed a tutti i collaboratori della società. La nostra è una squadra giovane che per la prima volta si appresta a giocare un campionato nazionale e per questo sono fiducioso per il futuro”.

