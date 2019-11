L'osservatorio dei prezzi di BlogSicilia

Biglietti a 500 euro per andare da Roma o Milano a Palermo e Catania durante le festività natalizie. Si preparano a un vero e proprio salasso i pendolari siciliani che pianificano di tornare nella propria terra in occasione delle ricorrenze di fine 2019. In ordine di tempo è Ance Sicilia che si schiera con i viaggiatori annunciando il ricorso al Garante nazionale della Concorrenza e al Ministero dei Trasporti.

Intanto continua l’osservatorio dei prezzi dei biglietti aerei di BlogSicilia. Anche oggi abbiamo simulato l’acquisto di un biglietto per raggiungere Palermo e Catania da Roma e Milano.

Per volare d Roma a Palermo Con la compagnia di bandiera Alitalia il prezzo del biglietto parte dai 134 euro fino ad arrivare ai 274 euro.

Per raggiungere il capoluogo siciliano da Milano Malpensa invece il prezzo del biglietto parte dai 130 euro fino a ai 260 euro.

Se da Roma si vuole andare a Catania con un aereo Alitalia si deve sborsare dai 153 euro ai 336 euro.

Se invece il viaggio parte da Milano Malpensa il prezzo del biglietto parte dai 127 euro fini a toccare i 337 euro.

Prezzi leggermente più contenuti con Ryanair. Per andare da Roma a Palermo a bordo di un velivolo della compagnia irlandese il prezzo dei biglietti parte dai 114 euro fino ai 136 euro.

Da Milano Malpensa, per raggiungere Palermo, servono dai 136 euro ai 268 euro.

L’unico volo disponibile per la tratta Roma-Catania di Ryanair è quello delle 10.45 e costa 149 euro.

Per volare da Milano Malpensa a Catania il viaggiatore deve pagare dai 96,79 auro ai 136 euro.

Il prezzo dei biglietti di Ryanair e Alitalia è stato osservato alle 13 del 8 novembre e potrebbero variare durante la giornata.