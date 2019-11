Voli a 500 euro, continua la protesta, oggi volo Milano-Catania fino a 410 euro

Redazione di

11/11/2019

Continua a tenere banco il caro biglietti aerei da e per la Sicilia. Una polemica diventata ampissima che ha coinvolto politica, mondo dell’imprenditoria e società civile. Una polemica sorta in seguito all’abbandono di Vueling delle tratte siciliane che ha generato un repentino aumento dei prezzi da parte delle compagnie che offrono al momento il collegamento. Continua anche oggi l’osservatorio dei prezzi di BlogSicilia. Abbiamo simulato la prenotazione di un biglietto di sola andata da Roma e Milano per Palermo e Catania. Come al solito i prezzi oscillano in base alle ore del giorno. Da Roma Fiumicino a Palermo con Alitalia costa dai 160 euro ai 355 euro. Se si vuole staccare un biglietto per volare da Milano Malpensa al Falcone e Borsellino con Alitalia si deve pagare dai 130 ai 340 euro. Costa dai 122 ai 336 euro, invece, un biglietto da Roma Fiumicino a Catania con Alitalia. Se invece si deve viaggiare da Milano al Fontanarossa di Catania si devono sborsare dai 127 euro a 410 euro. Con Ryanair un volo Roma-Palermo costa dai 114 ai 125 euro. Da Milano Malpensa a Palermo ci sono biglietti a 41 euro (volo delle 6.25) ma anche a 234 euro. Per andare da Roma allo scalo catanese Rynair offre al momento un volo a 114 euro. Gli altri voli sono esauriti. Da Milano Malpensa a Catania con un volo della società irlandese servono dai 72 ai 103 euro. Ricordiamo che i prezzi dei voli possono subire delle variazioni nel corso della giornata.

