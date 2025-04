La squadra di Massimo Sibani esce a testa alta dal torneo

Sarà il Volley Modica a disputare la finale Under 19 maschile di pallavolo. I ragazzi guidati da Francesco Italia hanno avuto la meglio (3-1 il risultato finale) sul Don Orione Capacense condotto in panchina da Massimo Sibani. Adesso il team azzurro torna la tre mure amiche per puntare al titolo regionale: la finale è in programma il prossimo 30 aprile al PalaRizza di Modica.

Alla fine un sorriso è spuntato anche sul volto di chi ha perso. La pallavolo è così, si vince, si perde, ma sempre con rispetto e lealtà nei confronti dell’avversario. Ma la statistica vuole un vincitore sul campo e ad avere il sopravvento è stata la formazione modicana che – come da tradizione – ha potuto contare sul sostegno incondizionato del “settimo uomo”: il dirigente Giorgio Scavino, instancabile animatore del movimento volleistico a Modica e responsabile del settore giovanile del team biancoazzurro.

Un match combattuto punto su punto

Il match è stato combattuto in ogni set: i modicani hanno vinto il primo, il terzo ed il quarto set. L’ultimo round è stato un thriller: avanti di quattro punti sul 23 a 19, il sestetto ibleo s’è fatto raggiungere sul 23 pari, per poi chiudere il match con un ace in battuta. Nulla di inaspettato per Francesco Italia, allenatore della squadra modicana: “Sapevamo che la partita sarebbe stata difficile. La nostra squadra è molto giovane. Abbiamo schierato tre classe 2009. La pressione s’è fatta sentire ma la cosa importante oggi era conquistare la finale regionale che disputeremo tra le mura amiche”.

La strategia di Mister Italia

Dal punto di vista tecnico, coach Italia racconta la strategia applicata per contrastare il team palermitano: “Il nostro obiettivo era quello di evitare il gioco al centro. Per questo abbiamo puntato su ritmo e velocità nell’aprire il gioco sulle bande”.

Sibani, “orgoglioso dei miei ragazzi, adesso guardiamo agli altri impegni”

Un plauso va anche ai ragazzi guidati da Massimo Sibani. Il Don Orione esce a testa alta dalla competizione Under 19 maschile, segno di un impegno costante per la costruzione di un vivaio giovanile. “Questa partita l’abbiamo sudata e l’abbiamo fatta sudare – commenta Sibani – e devo essere grato ai ragazzi per l’impegno che hanno messo in campo. Il Modica è una squadra costruita per vincere il titolo e noi – comunque – abbiamo fatto del nostro meglio. Adesso guardiamo avanti al futuro, ci sono altre competizioni da portare a termine dall’Under 17 all’Under 15”.

La sfida sottorete è stata caratterizzata da un gioco veloce ed aperto sulle bande con scambi punto su punto e una pressione costante sulle difese. Per il libero del Modica, Simone Scivoli è stata una giornata di super lavoro: “è stata una partita veramente dura, ma quel che contava era vincere. Abbiamo dato il massimo e adesso è necessario continuare a dimostrare quanto impegno e quanta passione mettiamo in ogni attimo, in ogni allenamento”.

A margine del macht, registriamo anche un episodio da libro Cuore. C’è chi la partita l’ha vista soltanto dalla panchina, come il capitano del Modica Ettore Blanco, ai box per un infortunio. Dal capitano degli azzurri arriva un appello ai modicani per sostenere in massa la squadra, in occasione del prossimo match del 30 aprile. La vittoria consegnerebbe al team di Italia il titolo regionale di categoria e il lasciapassare per la finale nazionale.