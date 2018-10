La terza giornata del girone I del campionato B2 di Pallavolo femminile è alle porte: le ragazze del Volley Terrasini si apprestano a partire per Castellamare di Stabia dove affronteranno le padrone di casa del “Link Campus UniNa”. Le campane hanno raccolto due sconfitte nelle prime due partite, mentre le siciliane di coach D’Accardi, una vittoria e un match perso.

La partita si disputerà alle 15:30 sul campo “Pallavolo Nemesi”. Proprio il tecnico del Terrasini si è detto soddisfatto della vittoria passata: “Sono contento per ilpresidente Tony Mancino, per i collaboratori e per ogni ragazza che fa

parte del nostro organico. Speriamo di attenzionare alcune cose chepossono consentire alla squadra di avere un rendimento migliore”.

Anche la schiacciatrice Chiara Di Pisa ha commentato: “Ci aspettiamo di fare un buon risulatato in vista della trasferta di domani. La vittoria di Domenica scorsa ci ha dato un carica in più e andremo a Castellammare sicure di noi. Possiamo ottenere buoni risultati da questo gruppo giovane e capace”.