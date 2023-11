Anziché atterrare alle 14.15, come previsto, il volo è giunto all’aeroporto di Palermo solamente alle 17.48. Un ritardo di quasi quattro ore per una famiglia di Palermo, avvenuto il 4 marzo scorso, che ha portato non pochi disagi ai quattro viaggiatori e ad altri passeggeri del volo.

Sulla questione è intervenuto il giudice di pace di Palermo, che, pochi giorni fa, ha condannato Ryanair al pagamento di 1000 euro nei confronti dei quattro passeggeri.

“Il giudice di pace di Palermo – commentano da ItaliaRimborso, che ha assistito i passeggeri – ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse che incidessero sulla rotta aerea”.

Il risarcimento ad un passeggero Ryanair

La compagnia aerea irlandese Ryanair è stata condannata a risarcire un cliente che non è stato avvertito in tempo della cancellazione del volo. Il passeggero sul volo Palermo Milano Malpensa del 12 settembre del 2022 è stato assistito dall’associazione RimborsamiTu. Secondo la compagnia la cancellazione era stata determinata dallo sciopero dei trasporti aerei, dunque “una circostanza straordinaria idonea ad escludere qualsivoglia responsabilità in capo alla compagnia aerea”. La corte di giustizia europea, ha affermato che lo sciopero del personale aereo non è da considerarsi sempre e comunque una circostanza eccezionale, in quanto non sempre è imprevedibile.

Tre ore di ritardo per il Lampedusa-Palermo, domenica da incubo per i passeggeri

Domenica da incubo per molti passeggeri che da Lampedusa dovevano raggiungere Palermo in aereo. Il volo ha riportato oltre tre ore di ritardo all’atterraggio. È accaduto lo scorso 26 novembre, con il volo Lampedusa-Palermo DX1802, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Dat.

I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Lampedusa, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 7 e atterrato solamente alle 11.20.

Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città palermitana.

Tre ore di ritardo anche sul Catania-Roma

Giornata da dimenticare per centinaia di passeggeri. Dovevano raggiungere Roma, ma il volo ha oltre tre ore di ritardo all’atterraggio. È accaduto domenica 12 novembre, con il volo Catania-Roma, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Aeroitalia.

I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Catania, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 19:05 e atterrato solamente alle 23.07.