Il racconto di un passeggero "Nessuna assistenza"

Disagi per i passeggeri che oggi da Parigi Orly dovevano tornare a Palermo. Hanno appreso che il loro volo Transavia delle 9.40 è stato cancellato mentre si trovavano in fila al gate per imbarcarsi con le valigie già caricate in stiva.

“Ci hanno detto che c’era un piccolo ritardo – racconta un passeggero – poi i tempi di attesa sono si sono dilatati, infine è arrivata la notizia che l’aeromobile era guasto e non poteva decollare. Per noi con anziani e bambini al seguito un enorme disagio. Solo dopo una lunga trattativa ci hanno garantito la notte in albergo. Ancora non sappiamo se saranno garantiti i pasti. In aeroporto siamo stati trattati malissimo. Nessuna assistenza”.

Tensione al ritiro dei bagagli

Momenti di tensione al ritiro bagagli. “Ci sono state famiglie – aggiunge il passeggero – che hanno chiamato la polizia perché i bagagli non arrivavano nei nastri. Il nostro volo è stato riprotetto per domani, ma qualcuno ha dovuto spostare la partenza anche di 48 ore. Questo non volo non è stato molto fortunato. Dovevamo rientrare comodamente attorno alle 15 e invece ci hanno costretto ad una levataccia per essere alle 7 in aeroporto per partire alle 9.40”. E’ stata una giornata difficile per la compagnia Transavia. Diversi i voli cancellati per diverse tratte locali sia in Italia che all’estero.

Volo cancellato con poco preavviso, risarcimento passeggera

Pochi giorni fa, per un volo cancellato una passeggera di Palermo ha ricevuto 250 euro di risarcimento. Il caso riguarda una cancellazione del collegamento Palermo Napoli del 22 ottobre scorso da parte della compagnia Easyjet. La stessa compagnia diede comunicazione di questa cancellazione con poco preavviso. Sulla questione è intervenuto il giudice di pace di Palermo che ha condannato Easyjet al pagamento di 250 euro nei confronti della passeggera. La donna è stata assistita da Italia rimborso, società che si occupa di assistenza per questo tipo di controversie legali.

“Il giudice di pace di Palermo – commentano da ItaliaRimborso – ha applicato il regolamento comunitario 261/2004. Una norma che tutela i passeggeri aerei anche in casi di volo cancellato. I passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse”.