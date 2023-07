Il caso per il collegamento Palermo Napoli cancellato nell’ottobre scorso

Per un volo cancellato una passeggera di Palermo ha ricevuto 250 euro di risarcimento. Il caso riguarda una cancellazione del collegamento Palermo Napoli del 22 ottobre scorso da parte della compagnia Easyjet. La stessa compagnia diede comunicazione di questa cancellazione con poco preavviso. Sulla questione è intervenuto il giudice di pace di Palermo che ha condannato Easyjet al pagamento di 250 euro nei confronti della passeggera. La donna è stata assistita da Italia rimborso, società che si occupa di assistenza per questo tipo di controversie legali.

Applicato regolamento comunitario

“Il giudice di pace di Palermo – commentano da ItaliaRimborso – ha applicato il regolamento comunitario 261/2004. Una norma che tutela i passeggeri aerei anche in casi di volo cancellato. I passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse”.

Cause quasi tutte vinte

ItaliaRimborso punta a far valere i diritti dei viaggiatori ed ancora una volta ha ricevuto una sentenza accolta. La società ha avuto la meglio nel 98,2% dei casi finiti in controversia legale. Per attivare l’assistenza, senza alcun costo per il passeggero, è possibile farlo agevolmente, compilando il form presente nell’homepage del sito italiarimborso.it.

Anche per i ritardi previsto rimborso

Non solo le cancellazioni, ma hanno diritto al rimborso anche i passeggeri che subiscono pesanti ritardi dei voli. Come accaduto qualche giorno fa ai passeggeri aerei dei voli Catania Verona e Verona Catania. Nella giornata dello scorso 25 giugno hanno riportato dei ritardi consistenti da parte della compagnia aerea Wizzair. Nella fattispecie, il volo Catania Verona W48225 doveva partire alle 6:25 ed i passeggeri sono atterrati solamente alle 13:20. Un pesante ritardo che ha comportato anche disagi con altrettanto successivo ritardo del volo Verona Catania W48226 con partenza prevista alle 8:30 ed i viaggiatori atterrati alle 15:38.

Disagi anche per il volo da Milano

Stessa cosa è avvenuta, sempre il 25 giugno scorso, con il volo Milano Catania W45577, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Wizzair. I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Milano Linate, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 16:55 e atterrato solamente alle 22:05.

