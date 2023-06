Possibile la richiesta di rimborso

Domenica da incubo per i passeggeri aerei dei voli Catania Verona e Verona Catania, che, nella giornata di ieri, domenica 25 giugno, hanno riportato dei ritardi consistenti da parte della compagnia aerea Wizzair.

Il ritardo per il volo da Verona

Nella fattispecie, il volo Catania Verona W48225 doveva partire alle 06:25 ed i passeggeri sono stati atterrati solamente alle 13:20. Un pesante ritardo che ha comportato anche disagi con altrettanto successivo ritardo del volo Verona Catania W48226 con partenza prevista alle 08:30 ed i viaggiatori sono atterrati alle 15:38.

Disagi anche per il volo da Milano

Stessa cosa è avvenuta, sempre ieri, con il volo Milano Catania W45577, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Wizzair. I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Milano Linate, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 16:55 e atterrato solamente alle 22:05.

I viaggiatori, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, potrebbero richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004.

L’odissea per il volo Comiso-Pisa

Una vera e propria odissea quella vissuta dai passeggeri del volo Ryanair del 12 marzo, FR7981, che doveva partire da Comiso alle 17:45 per giungere a Pisa alle 19:20. In realtà il volo è giunto a destinazione soltanto alle 2 di notte dopo il decollo avvenuto alle 00:30 circa.

Quasi 7 ore di ritardo, i passeggeri hanno perso coincidenze e prenotazioni

Quasi 7 ore di ritardo a causa di un presunto quanto generico “guasto tecnico” con i conseguenti disagi con i passeggeri che hanno perso coincidenze e prenotazioni successive.

Codici Sicilia: “Una lunga e snervante attesa senza alcuna spiegazione sulla natura del guasto”

“Già nelle settimane passate un altro volo Ryanair Comiso-Pisa – dice il segretario di Codici Sicilia Manfredi Zammataro – aveva avuto per un altro asserito guasto tecnico ed era partito soltanto il giorno successivo. Stavolta i passeggeri, in partenza domenica 12 marzo, hanno subito un grave disservizio con circa 7 ore di ritardo. La compagnia non ha fornito alcuna spiegazione sulla natura del “guasto” e ha soltanto allertato i passeggeri che si attendeva l’arrivo di un tecnico da Bergamo Orio al Serio. Una lunga e snervante attesa compensata soltanto da un irrisorio voucher di pochi euro per poter prendere qualcosa per cena e da una partenza slittata a mezzanotte e mezza”.

