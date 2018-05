“Ora basta disagi per i voli siciliani”. Questa la dura presa di posizione del presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone, dopo il rinvio, ieri sera (25 maggio), del volo Ryanair diretto a Roma Fiumicino, previsto per le 17 e spostato alle 23 che ha accumulato ben sei ore di ritardo.

“Sono sempre più frequenti i ritardi aerei nei collegamenti con l’isola – dichiara Manlio Arnone, presidente dell’Unione dei Consumatori – la Sicilia è una delle regioni più penalizzate dalla mancanza di continuità territoriale, diventa spesso un vero e proprio calvario per i siciliani riuscire a raggiungere mete oltre lo stretto, come associazione dedicheremo una linea telefonica per raccogliere le lamentele di chi ha subito o subirà disagi, voglio ricordare che quando il ritardo è prolungato oltre le due ore gli utenti possono avvalersi della Carta dei Diritti del passeggero che da diritto a ricevere assistenza, pasti e bevande e ancora rimborso del biglietto e volo di ritorno al luogo iniziale di partenza se il ritardo supera le cinque ore qualora il passeggero dovesse decidere di non continuare il viaggio, ricordiamo ancora che per i voli annullati o per quelli con notevole ritardo c’è la possibilità di ottenere anche un indennizzo”