Ecco le rotte previste

Volotea, la compagnia aerea basata a Palermo che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, ha annunciato oggi l’avvio di una nuova rotta alla volta di Dubrovnik a partire da luglio 2020. Con un’offerta totale di 777.000 posti per volare verso 27 destinazioni, 19 esclusive, Volotea è seconda per numero di destinazioni raggiungibili da Palermo.

La nuova rotta esclusiva alla volta di Dubrovnik sarà disponibile 1 volta alla settimana, per un totale di 3.100 posti in vendita. Salgono a 27 le destinazioni raggiungibili dal Falcone Borsellino a bordo degli aeromobili del vettore, 19 delle quali in esclusiva. Per l’anno prossimo, infine, Volotea scende in pista a Palermo con un’offerta totale di 777.000 posti in vendita.

Volotea è operativa a Palermo dal 2012 e, dall’inizio delle sue attività, ha creato più di 50 posti di lavoro a livello locale e ha trasportato 3,1 milioni di passeggeri presso lo scalo siculo. Quest’anno la compagnia ha raggiunto ottimi risultati: da gennaio a settembre oltre 575.000 passeggeri sono transitati da Palermo con Volotea.

La conferenza stampa di presentazione della nuova rotta ha visto protagonista Lázaro Ros, Direttore Generale di Volotea, Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, Giovanni Battista Scalia, Amministratore Delegato Gesap, e Francesco Randazzo, Presidente Gesap.

“Anno dopo anno, continuano a crescere i nostri investimenti a Palermo dove, dal 2012, abbiamo trasportato già 3,1 milioni di passeggeri – ha dichiarato Lázaro Ros, Direttore Generale di Volotea -. Per l’anno prossimo, grazie all’annuncio della nuova rotta per Dubrovnik, proponiamo voli verso 27 destinazioni. Puntiamo a crescere ulteriormente in Sicilia, proponendo non solo un ventaglio sempre più ampio di destinazioni raggiungibili, ma anche sostenendo il tessuto economico locale attraverso la creazione di opportunità lavorative presso lo scalo. Infine, quest’anno abbiamo deciso di sponsorizzare il restauro dello storico sipario del Teatro Massimo: un’ulteriore testimonianza del forte rapporto che ci lega alla città e il nostro modo di ringraziare tutti i palermitani per la grande accoglienza che da sempre ci hanno riservato”.

“Una nuova destinazione che arricchirà ulteriormente il ventaglio di collegamenti estivi dall’aeroporto di Palermo – ha affermato Giovanni Scalia, Amministratore Delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo -. Il territorio palermitano si conferma una meta strategica per il business delle compagnie aeree e Volotea ha colto in pieno la partnership commerciale fino a entrare in simbiosi con la città”.

Per l’estate 2020 il bouquet di destinazioni raggiungibili dal Falcone Borsellino comprende 27 mete (19 esclusive), 10 italiane – Ancona, Bari, Cagliari, Genova, Napoli, Olbia, Pescara, Torino, Venezia e Verona – e 17 all’estero tra Francia (Bordeaux, Tolosa, Strasburgo, Lione, Nizza e Nantes), Spagna (Palma di Maiorca, Ibiza, Malaga e Bilbao), Grecia (Zante, Rodi, Santorini, Corfù e Creta) e Croazia (Dubrovnik – novità 2020 – e Spalato).