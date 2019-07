A causa di uno sversamento di carburante da un aereo fermo nel piazzale è scattata la procedura di emergenza all’aeroporto Falcone Borsellino di Punta Raisi a Palermo.

Per prudenza in seguito all’accidentale caduta di carburante e in attesa di ripulire e mettere in sicurezza l’intera area 3 voli dirottati sono stati dirottati.

Si tratta del volo Ryanair FR 9966 proveniente da Madrid, del Ryanair FR4947 proveniente da Memmingen che sono stati dirottati su Catania, e del volo Ryanair FR4933 proveniente da Beauvais che è stato dirottato a Trapani.

I disagi non si sono fermati ai voli dirottati. Ritardi si registrano per molti altri voli in partenza. In particolare si tratta del Volotea in partenza per Santorini delle 15:50 che partirà alle alle 18; arriberà alle 17,10 invece il Volotea in arrivo da Verona previsto per le 16:35.

Partenza in ritardo per il Volotea direzione Venezia che slitta dalle 17 alle 17:30; un’ora di ritardo dalle 16:20 alle 17:20 per il volo Easy Jet in arrivo da Milano Malpensa e di conseguenza il Palermo Malpensa delle 16:55 che slitta alle 17:45