La segnalazione di Mirko Dentici (M5S). Il sindaco rinnova l'ordinanza

Una voragine enorme presente sull’asfalto di via Cappuccini da oltre un anno e mai messa a posto. E’ questa la segnalazione che arriva dal consigliere della IV Circoscrizione Mirko Dentici. L’esponente pentastellato ha più volte sollecitato gli uffici competenti ad intervenire, senza mai aver ricevuto riscontro. Un problema che limita la circolazione di mezzi e persone, in un tratto stradale decisamente stretto. Ultimo caso di una lunga serie di disagi vissuti dagli abitanti del capoluogo siciliano. A tal proposito, l’Amministrazione Comunale ha deciso di rinnovare l’ordinanza che affida il servizio di manutenzione straordinaria delle strade a Rap.

La voragine in via Cappuccini

Ad esporre il caso di via Cappuccini è lo stesso Mirko Dentici, con un video inviato alla nostra redazione. “Da circa un anno, questa strada vede un problema ancora non risolto, ovvero una voragine che limita il transito pedonale e delle vetture. L’Amministrazione è stata informata del disagio ma non è stato fatto ancora nulla, ignorando gli eventuali sinistri che possono accadere. Per questo mi sono attivato affinchè gli uffici potessero intervenire. Non avendo ricevuto risposta, ho chiesto un intervento all’assessore Orlando che, gentilmente, ha girato tutto a chi di competenza. Ma nonostante questo passaggio istituzionale, nulla ancora si è mosso. Spero che dopo l’ennesimo sollecito venga risolto il problema”.

Manutenzione straordinaria affidata ancora a Rap

Un tema, quello della manutenzione stradale, finito al centro del dibattito politico nelle scorse settimane, dopo che l’Ance, per bocca del suo presidente Massimiliano Miconi, aveva chiesto l’affidameto del servizio ai privati. L’Amministrazione si è presa un po’ di tempo per decidere ma alla fine ha scelto di rinnovare l’ordinanza che affida il servizio di manutenzione straordinaria a Rap. Ciò in attesa che vada a gara l’accordo quadro sulla manutenzione ordinaria.

Un fatto commentato positivamente dal consigliere di Progetto Palermo Massimo Giaconia, che aveva chiesto il rinnovamento dell’atto. “A ottobre scorso chiesi al sindaco Lagalla una nuova ordinanza per prorogare alla Rap il servizio di monitoraggio e il pronto intervento per il ripristino dell’asfalto. Già allora l’avevo ritenuta necessaria, in quanto in mancanza dell’affidamento a un nuovo gestore attraverso il famoso accordo quadro, in capo al Comune, comunque, permane il dovere di tutelare l’incolumità dei cittadini”.

“Sono certo che a gennaio sarà necessaria un’altra ordinanza per prorogare il servizio per almeno altri 6 mesi – aggiunge Giaconia. Ciò se si intende garantire le attività minime in tema di manutenzione delle strade. L’ordinanza del sindaco, arrivata con forte ritardo, era inoltre necessaria per evitare disallineamenti fra la Rap e la stessa Amministrazione, e nuovi debiti fuori bilancio”.