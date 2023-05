Sabato 6 maggio debutta l'efoil

Entra nel vivo il Water Festival 2023 che anima nel weekend la borgata marinara di Mondello a Palermo. All’Ombelico del Mondo si è disputata la prima giornata della kermesse che abbraccia diverse, e spettacolari, discipline acquatiche quali l’efoil, wakebord e la gara di sup del campionato italiano.

Davide Alpino si aggiudica la beach race del campionato italiano di sup

La manifestazione ha avuto inizio intorno alle 15. A vincere la beach race del campionato italiano di Sup è stato Davide Alpino, seguito da Riccardo Rossi e Filippo Mercuriali. Al termine delle gare si è svolta una sessione di yoga per concludere la giornata all’insegna del relax.

Sabato 6 maggio la sprint race del campionato sup, debutta l’efoil

Le gare riprenderanno nella giornata di domani, sabato 6 maggio, con la sprint race del campionato sup. E dopo la demo di oggi, la gara di efoil. Nota particolare che riguarda l’evento di Palermo è che si tratta della prima gara al mondo di efoil. Si tratta di tavole che consentono di “volare” sull’acqua vivendo una grande esperienza fatta di adrenalina ed entusiasmo. Spettacolo, quindi, si aggiunge allo spettacolo.

Domenica le finali

Domenica la giornata conclusiva con le finali ed è previsto nel pomeriggio l’intervento del sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

“La prima giornata è stata positiva, abbiamo soddisfatto tutte le aspettative che ci eravamo prefissati – ha detto a Blogsicilia.it l’organizzatore Vincenzo Michelucci –. Stiamo lavorando per un piccolo cambio di programma per domani che porterà un’ulteriore iniziativa al tramonto per tutti gli appassionati di Sup, quindi una pagaiata di gruppo e cercheremo di portare in acqua cento persone. Siamo contenti di avere con noi domenica il sindaco perché ci teniamo a mostrare l’importanza di eventi come questo per la crescita del golfo di Mondello. E siamo certi che per tutti questa tre giorni sarà tutta da ricordare. Inoltre siamo già al lavoro per annunciare le date dell’edizione del 2024”.