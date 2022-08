Pallanuoto, il club pensa alla prossima stagione

La Waterpolo Palermo ci riprova. E punta nuovamente in alto confermando il tecnico Paolo Malara per centrare l’obiettivo della storica promozione in serie A2.

Malara, chiamato sulla panchina del club siciliano la scorsa stagione a campionato iniziato, è stato dunque riconfermato. Con la Waterpolo Palermo ha sfiorato la qualificazione ai play off chiudendo al terzo posto la stagione regolare nel girone 4 della serie cadetta.

Nel suo palmares, l’ex commissario tecnico della Nazionale, conta una storica tripletta da giocatore nel 1987 con il leggendario Pescara di Estiarte e soci: scudetto, coppa Campioni e Supercoppa.

Poi da allenatore ha dato seguito alla gloriosa carriera da giocatore allenando anche le nazionali iraniana, cinese e francese oltre a vari club nel vecchio continente come Neptunes Malta, Olympic Nice, Marsille e chiaramente il Pescara.

La Waterpolo Palermo vuole la serie A2

Per il prossimo campionato l’obbiettivo che si è posto il presidente Antonio Cogliotore è soltanto uno: la promozione in A2. E per riuscire nell’intento riparte dal gruppo coeso della stagione terminata. Ma la società ha un occhio sul proprio vivaio che ha fatto incetta di risultati nelle categorie giovanili.

Focus sul settore giovanile

La Waterpolo Palermo crede nel settore giovanile e sta investendo tanto e che ha dato continue soddisfazioni sia in ambito regionale, con il secondo posto degli Under 14 alle finali regionali, sia in vetrine nazionali come le Final Eight, concluse con il 4° posto della compagine degli Under 16 e culminate con le convocazioni, le ennesime, di Pettonati e Reina in Nazionale. Da non dimenticare la vittoria del Torneo di Pasqua e la storica vittoria del 2021 degli Under 12 all’HabaWaba International.

Il responsabile del settore giovanile Filippo Puleo quest’anno potrà contare sull’apporto proprio di Paolo Malara. I due lavoreranno con i giovani, in particolare con l’Under 18 che rappresenta la vera linfa della prima squadra.

Il club è al lavoro sul mercato per la prossima serie B

Intanto la società si sta già muovendo per quanto riguarda il mercato, ma nulla trapela in merito ai nomi, se non la certezza che importanti pedine si aggiungeranno ad una rosa di qualità con buona parte di riconferme da quello che ha chiuso al terzo posto il campionato di serie B andato agli archivi.