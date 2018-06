le informazioni per muoversi in città

La Polizia Municipale informa in merito alle manifestazioni ed eventi previsti nel fine settimana che potrebbero avere ripercussioni sul traffico veicolare.

Sabato 23 giugno in tarda serata sono previste alcune limitazioni nella zona del Teatro Politeama in occasione della esibizione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, mentre domenica 24 giugno sono previste al mattino una manifestazione a Foro Umberto I° e, alla sera, una processione religiosa a Brancaccio.

In particolare:

Sabato 23 giugno

ore 21 Orchestra Sinfonica Siciliana

dalle ore 17,00 alle ore 24,00 e comunque sino a cessate esigenze, divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati in:

piazza Ruggero Settimo nel tratto compreso da via R. Settimo a via E. Amari;

via Emerico Amari nel tratto compreso da piazza R. Settimo a via I. La Lumia;

dalle ore 20 alle ore 23 e comunque sino a cessate esigenze,

chiusura al transito veicolare

via Turati intero tratto

via D. Scinà ‘ tratto compreso tra piazza Sturzo e via Turati

via G. Daita tratto compreso tra via N. Gallo e via Turati

Domenica 24 giugno

dalle ore 10 alle ore 16,00 Foro Umberto I° “Diamoci una zampa” manifestazione animalista;

ore 19,30 – Chiesa parrocchiale “Maria SS. delle Grazie”

Posa e benedizione della nuova statua del Beato Giacomo Alberione

piazza Roccella (pressi Forum).

processione “Maria SS. Grazie”

da chiesa parrocchiale, corso dei mille, via I. Testasecca sino a piazza Beato Giacomo Alberione per sosta per inaugurazione statua del Beato.-