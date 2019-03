Divieti e cambi al traffico veicolare

Continua la macchina organizzativa messa in moto dal comune di Palermo in vista della visita del presidente della Repubblica Popolare Cinese. Sarà una Palermo blindata quella che ospiterà Xi Jinping tanto che l’amministrazione ha già emanato un’ordinanza di chiusura al traffico nelle ore in cui il presidente sarà in città.

Ad integrazione dell’ordinanza la polizia municipale municipale informa che per sabato 23 e domenica 24 marzo, con l’ordinanza n. 357 sono state introdotte limitazioni alla circolazione a piazza Indipendenza.

In particolare per l’intera Piazza Indipendenza vigerà il divieto sosta con rimozione coatta, dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 23 marzo e comunque sino a cessate esigenze. In Corso Calatafimi, nel tratto compreso tra piazza Indipendenza e via V. Emanuele non sarà possibile parcheggiare istituzione del divieto sosta con rimozione coatta, dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 23 marzo.

“Il Comando di polizia municipale – si legge in una nota – provvederà, per particolari esigenze di viabilità, ad adottare ogni altro provvedimento che possa tutelare la sicurezza dei pedoni e la fluidità della circolazione stradale”.