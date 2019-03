Inizia la storica visita di Xi Jinping

“E’ venuto qui in visita privata, è venuto da turista ad ammirare e apprezzare le bellezze di palazzo dei Normanni. Questo è il più grande regalo che il presidente cinese potesse farci perchè conoscendo la cultura e la società cinese tanto basterà per far arrivare migliaia e miglia di turisti cinesi”

Così il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè subito dopo che il Presidente Cinese Xi Jinping ha lasciato palazzo dei Normanni. “E’ una persona simpatica, ha apprezzato l’ospitalità e le bellezze del palazzo – continua Miccichè – non venuto qui a stringere accordi o parlare di patti e siamo felici di averlo potuto ospitare”.

Una battuta, però, al presidente cinese sarebbe ‘scappata’: “La visita è stata preziosa, questo Palazzo sarebbe perfetto nella ‘Via della Seta” avrebbe detto Xi Jinping secondo quanto raccontato sempre da Miccichè.

A Miccichè fa da contraltare la dichiarazione del sottosegretario Michele Geraci, il dominus di questa visita “Il presidente cinese ha scelto Palermo come omaggio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa parte della visita è privata e non ci sono accordi in discussione. ma voglio rassicurare tutti sul fatto che in nessuna tappa in Italia era in agenda il tema del 5g”.

Il turismo, però, ne gioverà,. Già da giugno si prepara un volo che colleghi Pechino a Palermo.

La visita del presidente cinese continua avvolta nel riservo e con grande segretezza fino alla cena di gala di stasera e alla ripartenza di domani mattina quando volerà verso la Francia

A Palermo il presidente era stato accolto dal Presidente della Regione Nello Musumeci, dal prefetto Antonella De Miro e dal sindaco Leoluca orlando al quale ha detto, in cinese, di essere molto contento di trovarsi in Sicilia, che dall’alto Palermo gli è sembrata in una splendida posizione e che è contento di poterla visitare”.

Il primo aereo era atterrato all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo l’aereo di supporto a quello del presidente Xi Jingping, con circa 140 persone a bordo seguito, alle 15,45, dall’aereo che porta il Presidente Xi

L’aereo sul quale viaggia il presidente cinese Xi Jimping, è un Boeing 747-8L dell’Air China, la terza generazione dell’aereo di linea a fusoliera larga sviluppato dalla Boeing. Può trasportare fino a un massimo di 605 passeggeri. Le sue misure sono: 76,3 metri di lunghezza, 19,4 metri di altezza, con un’apertura alare di 68,5 metri, e può raggiungere una velocità massima di quasi mille chilometri all’ora.

Una Pigna in ceramica di colore rosso rubino, simbolo di prosperità, realizzata dal maestro Nicolò Giuliano di Monreale (Pa), è l’omaggio del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci per il leader della Repubblica popolare cinese Xi Jinping,. Molti doni sono stati consegnati a Villa Igea, dove Xi alloggerà insieme alla consorte e a una parte della folta delegazione che lo accompagna.

LEGGI ANCHE TUTTI I DIVIETI DI TRANSITO NELLA CITTA’ BLOCCATA

“La percezione della Sicilia in Cina è scarsa. Invece bisogna far conoscere ai cinesi le realtà positive dell’isola. Mi auguro soltanto di non trovare sacchetti di rifiuti per strada” ha detto il sottosegretario con delega al commercio estero Michele Geraci, commentando la visita del presidente Xi Jinping a Palermo. Geraci, docente di Economia e finanza, palermitano, è uno degli italiani più popolari in Cina per avere insegnato in quel Paese.

ARRIVA IL PRESIDENTE CINESE E PORTA I TURISTI

“La Sicilia in Cina è stata conosciuta grazie anche ai film di Giuseppe Tornatore. Adesso – spiega l’economista – la visita del presidente Xi Jinping a Palermo aumenterà la percezione agli occhi dei consumatori, dei turisti e anche delle aziende. Di solito della Sicilia si ha la percezione di una regione che ha un Pil basso rispetto a quello del resto dell’Italia, dove è difficile investire”.

GLI CHEF PRONTI PER LA CENA DI GALA COL PRESIDENTE CINESE