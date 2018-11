L'appuntamento è per domenica

Domenica mattina il parco della Favorita sarà chiuso al transito veicolare per lo svolgimento della “XX Targa Florio motociclistica”.

Nel pomeriggio, ancora all’interno del parco con percorso che attraverserà anche il centro cittadino, si svolgerà una motofiaccolata a traffico aperto per dire stop alla violenza sulle donne.

Ore 10.00 (fino alle ore 13.00) – Parco della Favorita – XX Targa Florio motociclistica (O.D. 1536/2018) “Chiusura al transito veicolare”, ad esclusione dei veicoli partecipanti alla manifestazione, lungo Viale Diana e Viale Ercole e le stradelle di collegamento ai richiamati Viali. Il provvedimento sarà valido dalle 10 alle 13 comunque sino a cessate esigenze.

Sospensione della O.D. 285 del 17.03.2016 che ha istituito l’itinerario ciclabile nei tratti stradali all’interno del Parco della Favorita.

Chiusura al transito veicolare, con esclusione dei veicoli partecipanti alla manifestazione non competitiva, nelle strade sotto citate compresi i varchi e le stradelle all’interno del parco della

Favorita che collegano il Viale Diana con il Viale Ercole, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e comunque sino a cessate esigenze per il 25 Novembre 2018.

Via Case Rocca, Intero Tratto tra Viale Ercole e Viale del Fante; viale Diana, intero tratto; strade di collegamento tra i viali Diana e Ercole (altezza c.detto Piazzale dei Matrimoni); viale Ercole, intero tratto.

All’interno del parco della Favorita, tratto compreso tra la fontana d’Ercole ed il viale Duca degli Abruzzi (escluso); i cancelli compresi tra Museo Pitrè e Palazzina Cinese saranno aperti per il periodo della manifestazione e richiusi al passaggio dell’ultima motoveicolo

iscritto all’evento;

I motoveicoli potranno proseguire proseguiranno lungo il Viale che conduce in P.zza dei Quartieri /p.zza Niscemi ) ovvero rientrare su Viale Ercole. Il personale indicato dall’Organizzazione provvederà, a collaborare con il personale del Comando P.M., ad agevolare i veicoli in uscita dal cancello Sarà disposto dalla Organizzazione un presidio di Controllo con Commissari nel P.le antistante la Palazzina Cinese vista la possibile presenza di pedoni; viale Margherita di Savoia, nel tratto compreso tra Via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino; via Paolo Giaccone, strada senza uscita alla sbocco sul Viale Margherita di Savoia (i residenti potranno accedere da Via Mater Dolorosa). via Sebastiano Bosio strada senza uscita alla sbocco sul Viale

Margherita di Savoia (i residenti potranno accedere da Via Mater Dolorosa); via della Favorita, divieto di sosta con rimozione ambo i lati nel tratto tra l’ingresso di Viale Diana e Via Martin Luther King dalle ore 10,00 alle ore 13,00 del 25/11/2018 e comunque sino al termine della manifestazione; nel tratto tra l’ingresso di Viale Diana e Via Martin Luther King, per i soli residenti e domiciliati e ricadenti nel tratto, sarà consentito l’ingresso e l’uscita in dir. Via M. L. King

valido ore 10,30 alle ore 13,30 del 07/10/2018 e comunque sino al termine della manifestazione.

Largo W. Brandt , divieto di sosta con rimozione ambo i lati nel tratto tra l’ingresso di Via d. Favorita e Via Martin Luther King dalle ore 10,00 alle ore 13,00 del 25/11/2018 e comunque sino al

termine della manifestazione. Ore 16:30 – Parco della Favorita/centro città – II Edizione

Motofiaccolata (raduno)

Partenza alle ore 17,30 con il seguente itinerario: piazza Niscemi, via del Fante, piazza Giovanni Paolo II, viale della Croce Rossa, via Libertà, via duca della Verdura, piazza Giachery, via F. Crispi, via Cavour, via Villaermosa, via Bentivegna, via Roma, piazza don Sturzo, via F. Turati, via Dante, via Brunetto Latini, via Houel, via Goethe, via N. Turrisi, via Salesio Balsano, via Volturno, via Cavour, via Villaermosa, via Bentivegna, via Roma, via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via Dalla Chiesa, via Marchese di Villabianca, via Marchese di Roccaforte, via G.A. Di Giorgio, via Lazio, viale Campania, via Ausonia, via Praga, viale Strasburgo, via Lanza di Scalea, centro commerciale “Conca d’Oro”.-