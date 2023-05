Podismo, il 7 maggio si corre la seconda prova del circuito Running Sicily

Il circuito di corse su strada Running Sicily 2023 debutta in Sicilia con la XXII Maratonina di Terrasini che si corre domenica 7 maggio. Dopo il prologo di Malta dello scorso 26 febbraio con la 38ma Mc Adventure Malta Marathon, la kermesse sbarca nell’isola con la seconda tappa.

La decima edizione del Running Sicily entra nel vivo

Avvio, quindi, a Malta dello scorso 26 febbraio con vittoria al maschile dal marocchino Redouan Nouiri in 2h 13’ e 18” tra gli uomini e dalla scozzese Jemina Farley in 2h 36’ 51” tra le donne, la decima edizione del Running Sicily entra nel vivo con le 3 tappe in programma domenica prossima, 7 maggio a Terrasini; il 24 settembre a Mazara del Vallo ed il 22 ottobre a Mondello.

Maratonina di Terrasini, pettorale numero 1 a Diakite

Presenze importanti alla mezza maratona di Terrasini che si disputa domenica 7 maggio alle 9 con partenza da piazza Falcone e Borsellino. In cinque, salvo sorprese, si contendono il successo finale non perdendo, comunque, di vista il record della gara stabilito con 1h 06’ e 56” nel 2008 dal marocchino Bibi Hamad.

La manifestazione, inserita nel calendario nazionale Fidal categoria “bronze” vedrà ai nastri di partenza il burundese Onesphore Nzikwinkunda (che vanta un primato sulla Mezza Maratona di 1h 01’ e 48”), l’altro burundese Leonce Bukuru (1h 02’ e 56” stabilito lo scorso 30 ottobre ad Arezzo) e il keniano Simon Kibet Loitayang (1h 05’ e 10”). A contendere il successo al terzetto, saranno 2 atleti dell’Asd Sicilia Running Team: il vincitore della Maratonina di Terrasini del 2021 (in 1h 10’ e 47”), il 21enne del Mali Soumalia Diakite (che avrà il pettorale numero 11) ed il 34enne Alessandro Brancato (1h 06’ e 02” di personale).

La gara, organizzata dall’Asd Media@ con il patrocinio del Comune di Terrasini, sarà valida per il Campionato Regionale di Società maschile e femminile Assoluto di Maratonina e per il campionato Regionale individuale e di società di Maratonina Master.

Le gare previste a Terrasini, non solo la mezza maratona

Oltre al traguardo sui 21,097 km, sono previsti anche quelli sui 7 (un giro del percorso) e sui 14 km (2 giri).

La presentazione

Il circuito internazionale di corsa su strada organizzato dall’Asd Agex di Nando Sorbello è stato ufficialmente presentato questa mattina nei locali dell’assessorato regionale al Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, alla presenza dell’assessore allo Sport del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia; del sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, del vicecapo di Gabinetto dell’assessorato regionale al Turismo, Pippo Martino, e del presidente regionale della Fidal, Salvatore Gebbia.

Il calendario del circuito Running Sicily

Dopo la tappa di Terrasini, il Running Sicily proseguirà a settembre (domenica 24) con la XIV Maratonina di Sicilia a Mazara del Vallo (previsto anche un traguardo sui 7 km.) e si concluderà il 22 ottobre con la X Palermo International Half Marathon, valida quest’anno per il campionato italiano Master di Mezza Maratona.

Al termine delle 4 tappe del Running Sicily sarà stilata una classifica finale comprendente la somma dei migliori 3 punteggi ottenuti nelle singole gare. Saranno premiati i primi 3 classificati maschile e femminile nelle categorie: JF/PF/SF – JM/PM/SM – M35 – F35 – M55 – F55 – M60 – F 60 – M65 – F65 -M70 e oltre – F 70 e oltre e i primi 6 classificati maschili e femminili nelle categorie M40 – F40 – M45 – F 45 – M50 – F50.