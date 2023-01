Podismo, si parte il 26 febbraio, conclusione il 15 ottobre a Palermo

A distanza di tre anni dall’ultima presenza in calendario, la Malta Marathon torna a far parte del programma del Running Sicily. Il circuito internazionale di corsa su strada ideato e organizzato dalla Asd Agex di Nando Sorbello torna dunque ad avere una gara fuori dalla Sicilia.

Lo scenario dell’isola dei Cavalieri riprenderà il 26 febbraio prossimo il ruolo di tappa iniziale della manifestazione. Kermesse, giunta alla decima edizione, che culminerà il 15 ottobre con la Palermo International Half Marathon. Questa gara sarà valida per il campionato italiano master a squadre e individuale di mezza maratona.

Sorbello “Festeggiamo la decima edizione tornando a Malta”

“Nell’anno in cui festeggiamo la decima edizione del Running Sicily – sottolinea Nando Sorbello – torniamo a Malta per celebrare un connubio ormai inscindibile. A circa un mese e mezzo di distanza dalla corsa in programma domenica 26 febbraio, siamo già certi che registrerà il nuovo record di partecipanti. Ci saranno oltre 5.000 atleti al via, compresa una nutrita rappresentanza siciliana. È il modo migliore per riprendere un progetto di respiro internazionale che vede l’isola di Malta a la sua prestigiosa Maratona quale prologo ideale del Running Sicily. Sul nostro sito ufficiale (www.runningisicily.it, ndr) gli atleti troveranno anche tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione e sul soggiorno a Malta a prezzi vantaggiosi”.

Il calendario del Running Sicily 2023

Dopo la prima tappa nell’isola dei Cavalieri il 26 febbraio con la 38ma Maratona e Mezza Maratona di Malta, il calendario del Running Sicily prevede il 14 maggio il secondo appuntamento con la XXII Maratonina di Terrasini (in programma anche un traguardo sui 14 Km).

Il 24 settembre la terza tappa con la XIV Maratonina di Sicilia a Mazara del Vallo (ci sarà pure un traguardo sui 10 Km.) e il 15 ottobre la X Palermo International Half Marathon (anche in questa gara è previsto un traguardo sui 10 Km.).

“Dopo l’edizione dei record del 2022 – spiega Sorbello – abbiamo allestito una manifestazione che sposa in pieno lo spirito del Running Sicily. E’ una manifestazione che coniuga l’amore per la corsa con quello per la natura e l’arte. Tutte le tappe si preannunciano di altissimo valore tecnico con il clou rappresentato dalla Palermo International Half Marathon. Quest’anno sarà valida per il Campionato Italiano Master. Nell’ormai tradizionale circuito tra Mondello e il centro città, verranno assegnati complessivamente, oltre 20 titoli”.

Il regolamento

Al termine delle 4 tappe del Running Sicily sarà stilata una classifica finale comprendente la somma dei migliori 3 punteggi ottenuti nella Malta Marathon, Maratonina di Terrasini, Maratonina di Mazara del Vallo e Palermo International Half Marathon. Saranno premiati i primi 3 classificati maschile e femminile nelle categorie: JF/PF/SF – JM/PM/SM – M35 – F35 – M55 – F55 – M60 – F 60 – M65 – F65 -M70 e oltre – F 70 e oltre e i primi 6 classificati maschili e femminili nelle categorie M40 – F40 – M45 – F 45 – M50 – F50.