Concordia et Ius, in sinergia con SI.NA.L.P. e Sicindustria, organizza il convegno istituzionale: “Zero Molestie – Contro ogni forma di violenza per la tutela della dignità nel lavoro” con presentazione della campagna nazionale “Scontrino Zero Molestie” e un focus sulla certificazione della parità di genere.

Un confronto tecnico-giuridico sulla tutela della dignità nel lavoro e sulla prevenzione di ogni forma di molestia e violenza nei luoghi di lavoro.

L’incontro si terrà il 3 marzo 2026 alle ore 16.30 presso Sicindustria – Delegazione di Palermo, in via XX Settembre 64, Palermo.





Sono previsti i saluti istituzionali del Presidente di Sicindustria Dr. Luigi Rizzolo, del Vice Segretario nazionale SI.NA.L.P Dr. Andrea Monteleone, del vice sindaco del Comune di Palermo Dr. Giampiero Cannella, dell’On. Alessandro Porto (Commissione V Cultura, Formazione e Lavoro ARS) e dell’Ispettore Territoriale del Lavoro di Palermo Avv. Girolamo Catalano.

Seguirà una tavola rotonda con la Dott.ssa Alessia Pollina, Mediatrice civile e commerciale e CEO di Concordia et Ius s.r.l., Natasha Pisana (Responsabile Rete Zero Molestie), Giuseppe Paterna (CEO Fortezzza s.r.l.), Ing. Massimo Giambarresi (CEO G.E.N.I. s.r.l.), Avv. Paola Catania (Consigliera nazionale ANDE Roma) e Ing. Stefania Pusateri (Responsabile tecnico G.E.N.I. s.r.l.). Modera il giornalista Gualtiero Sanfilippo.





L’evento è rivolto in particolare all’Avvocatura, ai consulenti e alle imprese interessate a implementare modelli organizzativi e prassi aziendali efficaci per la tutela della persona, la prevenzione delle molestie e la promozione della parità di genere nei luoghi di lavoro.

La partecipazione è gratuita e su iscrizione obbligatoria tramite form online.

Luogo: Sede di Sicindustria – Delegazione di Palermo, Via XX Settembre , 64, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 16:30

Link: https://www.concordiaetius.it/news

