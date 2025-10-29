E’ stata l’assegnazione del Premio Dusmet – Life Science e Innovazione Sociale, a chiudere la V edizione di ExpoMedicina che si è svolta alla Fiera del mediterraneo di Palermo.

Il Premio è stato consegnato alla cooperativa sociale ZeroPerCento di Milano per LOGICAA (Logistica Inclusiva Avanzata e Accessibile), un modello di logistica “inclusiva” che crea occupazione per persone con disabilità, trasformando un magazzino tecnologico in un luogo di autonomia e dignità.

Che cosa è LOGICAA

Il progetto reinventa la struttura di magazzino integrandola in un contesto che guarda all’uomo. Nell’idea premiata l’infrastruttura tecnologica è progettata per l’inclusione delle persone con disabilità cognitive o psichiatriche, che integra luci LED guida-percorso, sistemi audio direzionali, tablet semplificati e software gestionali in tempo reale.

A raccontare il progetto a Innovation Island sono stati Chiara Romano e Francesco Veneziano, entrambi Operatori dell’inserimento lavorativo presso ZeroPerCento. “Il cuore pulsante della nostra attività – ha detto Romano – è la gestione di un magazzino: abbiamo degli ordini dalle nostre aziende clienti e prepariamo snack, frutta e bevanda. Abbiamo visto crescere l’interesse delle aziende nei confronti dell’inclusione e di ciò che facevamo. Ciò che ci ha ispirato e mettere al centro le persone con disabilità e far sì che siano il centro della produttività aziendale“.

“Nel dare responsabilità ai nostri colleghi con disabilità non intacchiamo la qualità del servizio – ha aggiunto Veneziano. Questo ci permette di lavorare esclusivamente con aziende che richiedono degli standard molto alti e la sfida è quella di dimostrare che siamo in grado di fornire il servizio che richiedono”.

In cosa consiste il Premio

Al progetto vincitore, l’opera d’arte realizzata da Claudio Villafranca, un artista che prepara i suoi progetti esclusivamente con materiale di scarto e di riciclo. Anche questa scelta è guidata dall’adozione dei valori espressi dalla Fondazione Dusmet, la cui battaglia etica contro lo spreco è costantemente alimentata. La Fondazione è cuore pulsante di questo premio che ha acceso i riflettori sull’innovazione che parte dall’essere umano ed è al servizio dell’essere umano e delle comunità.

Un Premio per scienza, tecnologia, etica e cura

“Il Premio Dusmet si configura come un faro che illumina l’intersezione tra scienza, tecnologia, etica e cura della persona – affermano Cristiano Bevilacqua, Direttore della Fondazione Dusmet, e Claudia Lentini, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Dusmet -. Secondo tale prospettiva, non celebra la tecnologia fine a sé stessa, ma la capacità di trasformarla in strumento di giustizia, equità e amore per l’uomo. Con questo riconoscimento la Fondazione G.B. Dusmet conferma la sua vocazione a promuovere un’innovazione che ha al centro la dignità umana e il bene comune”.

I Riconoscimenti “Comunità di pratica”

Prima dell’annuncio dei vincitori, sono anche stati assegnati Riconoscimenti e Menzioni Speciali. Cominciamo dai 3 riconoscimenti “Comunità di pratica”, nati per onorare quelle esperienze collettive che, al di là della competizione, incarnando lo spirito del fare insieme e del prendersi cura come forma di innovazione, e assegnati a:

Consorzio Sisifo, “per aver costruito, attraverso una rete cooperativa radicata nei territori, un modello di cura fondato sulla prossimità, la solidarietà e la dignità del lavoro”;

ITS Volta – “Culla Tecnologica”, “per aver dato vita a un ecosistema formativo-tecnologico che trasforma la competenza scientifica in servizio per il territorio, generando connessioni tra scuola, impresa e comunità”;

Scuola Polo Lombardo – Radice, “per aver reso la scuola luogo di cura e rinascita, portando la conoscenza accanto al letto del dolore e restituendo ai bambini il diritto alla normalità e al futuro”.

Le Menzioni Speciali

Le Menzioni Speciali Premio Dusmet sono state conferite ai progetti che hanno contribuito a un’innovazione che mette la persona al centro, trasformando la conoscenza in cura e la tecnologia in solidarietà. Sono andate a:

VR for Hope, “per aver saputo valorizzare le potenzialità delle tecnologie immersive come strumenti di prevenzione, ascolto e accompagnamento terapeutico”.

PRISMED – Copernico Surveillance & Prevention, “per aver dimostrato come la robotica e l’intelligenza artificiale possano sostenere la cura quotidiana, riducendo rischio clinico e isolamento”.

Drug-PIN, “per la sicurezza farmacologica e la personalizzazione delle terapie, per aver tradotto la ricerca in un algoritmo clinico capace di prevenire errori terapeutici e migliorare la qualità delle cure attraverso la conoscenza”.

ConCura (Qwince), “per aver creato un ecosistema digitale che mette in relazione pazienti, medici e comunità, favorendo un modello di cura proattivo e partecipato”.

U-Care Medical, “per aver trasformato la tecnologia predittiva in uno strumento di tutela del paziente e di riduzione del rischio clinico, con una visione etica e sostenibile della sanità digitale”.

Geen.ai (Femtech), “per l’innovazione sociale al femminile, per aver posto la tecnologia al servizio della salute e del benessere delle donne, promuovendo una cultura inclusiva della cura”.