Sono rimaste folgorate mentre si trovavano in un lido a Romagnolo a Palermo. L’incidente si è verificato una settimana fa, ma la notizia si è appresa oggi.

La bambina di 4 anni e la zia di 35 anni sono state investite da una scarica elettrica sotto la doccia. Mentre la piccola ha riportato solo lievi ferite, la donna si trova in coma.

Lo stabilimento balneare che si trova in via Messina Marine. La piccola A. R., è stata dimessa dopo 5 giorni mentre la zia, F. M., si trova in gravi condizioni all’ospedale Buccheri La Ferla, è ancora in coma. La Procura ha aperto un’inchiesta per lesioni colpose disponendo il sequestro della struttura balneare. I medici dell’ospedale hanno presentato denuncia d’ufficio e sono iniziate le indagini di polizia e vigili del fuoco.

Le vittime sono difese dall’avvocato Rosa Garofalo. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dei sostituti Luisa Vittoria Campanile e Giovanni Antoci.

Secondo una prima ricostruzione la scarica elettrica potrebbe essere stata provocata da un boiler. In questi giorni sono stati sentiti i genitori della donna che si trova in coma. Domani saranno ascoltati quelli della bambina che ha lasciato sabato l’ospedale.