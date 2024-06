Il racconto

Sabato da dimenticare per alcuni residenti di via Polito e via Teocrito, nel quartiere Zisa di Palermo. Nell’area della V Circoscrizione, più precisamente all’interno dei Cantieri Culturali, si è svolto ieri (1 giugno) un festival musicale che ha richiamato diversi artisti del panorama techno internazionale. Un evento che nel quale si sono concentrate migliaia di persone appassionate di questo genere musicale, le quali hanno potuto ammirare i propri DJ preferiti, alcuni dei quali sono venuti per la prima volta a suonare in quel di Palermo. Il set è andato avanti dall’ora di pranzo fino a tarda sera. Ma se c’era chi in pista si è sicuramente divertito a ritmo di musica, c’è chi è stato decisamente meno contento dello spettacolo. Stiamo parlando proprio dei residenti dei palazzi della zona, molti dei quali non hanno gradito l’alto volume degli impianti utilizzati per sostenere il concerto.

La testimonianza di un residente di via Polito

A parlare è un residente di via Polito. L’uomo, il quale ha preferito rimanere anonimo, racconta dal suo punto di vista il pomeriggio vissuto ieri alla Zisa. “Sono dovuto andare via da casa mia insieme alla mia famiglia per il frastuono – racconta -. Il rumore era assordante e continuo. Hanno iniziato verso l’ora di pranzo e sono andati avanti fino a sera. Ma chi controlla sullo svolgimento di questi eventi? – si chiede -. Autorizzare questo tipo di manifestazioni con questo rumore tambureggiante per 13 ore di fila, in una zona residenziale per giunta, è assurdo”. L’area dei Cantieri Culturali della Zisa è ormai stabilmente destinata a concerti ed eventi musicali di vario tipo. Lo scorso anno si sono esibiti diversi artisti del panorama rap-trap italiano, come ad esempio Geolier. Quest’anno è invece previsto un concerto di una delle regine del pop italiano, ovvero Annalisa. Ma i residenti chiedono maggiori controlli, riaprendo così il caso sulla ricerca di spazi congrui per ospitare eventi musicali. “Noi qui ci viviamo. Un rumore simile arreca soltanto nocumento ai cittadini residenti in questa zona“, ha concluso il residente di via Polito.