CITTADINI IN CODA. DISAGI PER L'UTENZA

Uffici affollati da persone chiamate a ritirare documenti di cui si disconosce l’oggetto: questo è quanto sta avvenendo, proprio in queste ore, alla Casa Comunale di Palermo. La struttura, sita in via Anwar Sadhat, ha visto l’arrivo di decine di cittadini, chiamati a prendere lettere o documenti per i quali il messo comunale di riferimento non è riuscito ad effettuare la consegna. Ciò per l’impossibilità di reperire, al diretto interessato, il contenuto della missiva presso la propria residenza. Un fatto che, quindi, ha costretto tanti palermitani a recarsi presso gli uffici comunali dell’ottava circoscrizione. Giunti sul posto però l’amara sorpresa: presenza massiccia di gente e code anche di diversi minuti.

Assembramenti alla Casa Comunale di Palermo

Una situazione che si scontra decisamente con l’attuale situazione pandemica che sta investendo Palermo e la Sicilia, ma l’intero territorio nazionale. Ricordiamo che, ad oggi, l’Isola si trova in zona arancione. Decisione presa durante l’ultima cabina di regia a Roma. Dalle immagini immortalate da uno dei cittadini presenti in coda però, vi è una decisa asincronia fra le limitazioni imposte dalla pandemia e le code presso gli uffici comunali. Decine di persone assembrate all’esterno della struttura, in attesa del proprio turno per entrare. Un quadro di caos che sta provocando diversi disagi ai cittadini, esasperati dai tempi di attesa e dall’impossibilità di mantenere il distanziamento sociale. Situazione aggravata anche dalla mancanza di turni e contingentamenti dei ricevimenti.

Il quadro pandemico in Sicilia

Intanto, nella giornata di ieri, sono stati 7.516 i nuovi casi di Covid19 registrati, a fronte di 41.955 tamponi processati in Sicilia. Lunedì 24 gennaio i nuovi positivi erano 3.629. Il tasso di positività è salito al 18%, rispetto al 13,9% di lunedì. L’isola è al decimo posto per contagi. Il dato di ieri parla di 220.293 positivi, con un aumento di 5.510 casi. I guariti sono 1.935 mentre le vittime sono 71 e portano il totale dei decessi a 8.285. La provincia di Palermo ha avuto 1461 nuovi casi.