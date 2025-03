Se si tratta di pass Ztl o di assicurazione dell’auto a Palermo non importa. Da gennaio ad oggi, ben 57.000 automobilisti sono stati sorpresi a circolare nella zona a traffico limitato senza permesso e quindi multati. Di questi, 11.607 avevano la revisione scaduta mentre 4.036 viaggiavano senza una copertura assicurativa valida. Il bilancio è stato possibile elaborarlo attraverso le 31 telecamere posizionate lungo il perimetro della Ztl che hanno incastrato diversi trasgressori.

Senza assicurazione e revisione dell’auto, incastrati dalle telecamere

Grazie alle 31 telecamere posizionate lungo il perimetro della ZTL, i controlli non si limitano più soltanto all’accesso irregolare: il sistema elettronico verifica automaticamente anche la validità dell’assicurazione e della revisione del veicolo attraverso il numero di targa. Tuttavia, questo accade solo nel caso in cui venga rilevata un’entrata non autorizzata. “Se il sistema accerta che un veicolo ha varcato la ZTL senza il pass – spiegano dal comando della polizia municipale – vengono immediatamente avviati i controlli sugli obblighi assicurativi e di revisione”.

Boom di infrazioni

I numeri parlano chiaro: da gennaio a oggi, ben 57.000 automobilisti sono stati sorpresi a circolare nella ZTL senza permesso e quindi multati. Di questi, 11.607 avevano la revisione scaduta, mentre 4.036 viaggiavano senza una copertura assicurativa valida.

Queste violazioni hanno fatto lievitare gli importi delle multe. La sanzione base per l’ingresso non autorizzato nella ZTL ammonta a 83 euro, ma per chi non ha effettuato la revisione obbligatoria il conto diventa ancora più salato: 173 euro aggiuntivi. Ancora più pesante la multa per la mancanza di assicurazione. “In questo caso – precisano dalla polizia municipale – l’automobilista viene invitato a presentare la documentazione entro tre giorni, poiché i dati sulle coperture assicurative non vengono aggiornati in tempo reale. Se non viene dimostrata la regolarità della polizza, la sanzione parte da 841 euro”.

Via Roma la strada con più infrazioni rilevate

Tra le vie dove si registrano il maggior numero di accessi irregolari, via Roma risulta essere la più “calda”, con il numero più alto di infrazioni rilevate.

Oltre ai controlli sugli accessi abusivi, il sistema elettronico continua a vigilare anche sul rispetto delle restrizioni legate alle emissioni inquinanti. Nella ZTL possono circolare solo i veicoli diesel di categoria Euro 4 o superiore e quelli a benzina a partire da Euro 3. Chi si avventura nella zona con mezzi più inquinanti rischia una multa di 168 euro.