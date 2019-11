Verranno effettuati dal Coime

Prenderanno il via domani i lavori di installazione dei “bollards” – i dissuasori stradali automatici “a scomparsa”, utilizzati per impedire il passaggio o la sosta ai veicoli – che andranno a sostituire i “new jersey”, gli antiestetici blocchi di cemento collocati a protezione delle isole pedonali in funzione antiterrorismo.

“I dissuasori – spiega il vice sindaco ed assessore al Decoro Urbano, Fabio Giambrone – si abbasseranno automaticamente alla lettura della targa del veicolo autorizzato. I lavori partiranno da Piazza Verdi/via Maqueda per poi continuare su via Vittorio Emanuele – sia in alto, all’altezza della cattedrale, che in basso all’altezza dell’incrocio con Piazza Marina – fino alla completa eliminazione di tutti i ‘new jersey’

Si tratta di un ulteriore passo che allinea Palermo con le più moderne città europee e che contempera le esigenze connesse alla sicurezza ed ai controlli delle forze dell’ordine, con quelle del decoro e della salvaguardia dell’armonia artistica ed architettonica. Cittadini e turisti potranno così godere al meglio dei tesori della nostra città, senza la sgradevole sensazione di sentirsi sotto assedio”.

I lavori verranno effettuati dal personale del COIME.