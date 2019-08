l'assessore catania: "eventuali modifiche a quello che non andrà"

Continua la rivoluzione del traffico nel centro storico di Palermo.

Scatta da oggi infatti, la pedonalizzazione del secondo tratto di via Maqueda. Già da ieri è entrata in vigore l’inversione del senso di marcia da piazza Giulio Cesare in direzione Quattro Canti.

Il tratto di strada compreso tra i Quattro Canti e piazza Giulio Cesare chiuderà alle auto tutti i giorni feriali tranne ‘la finestra mattutina’ dalle 7 alle 10, poi vigeranno le regole di accesso alla Ztl.

Nei festivi invece, è prevista la chiusura per l’intero arco della giornata.

In molti si sono chiesti perché il Comune abbia adottato il provvedimento ad agosto.

Lo ha spiegato l’assessore alla Mobilità Giusto Catania: “In questo periodo c’è un basso flusso di traffico e, quindi, ci sarebbe tutto il tempo a settembre per poter modificare quello che non andrà”.

