468mila sanzioni elevate dall'entrata in vigore

“Sono circolate in questi giorni purtroppo alcune informazioni fuorvianti riguardanti le multe per l’accesso non autorizzato in ZTL con numeri del tutto inventati; un vero e proprio balletto di cifre, a volte del tutto scollegate dalla realtà che evidenzia la scarsa accuratezza delle fonti che hanno dato le informazioni.

I numeri ufficiali indicano che dalla istituzione della Ztl, dal 25 settembre dell’anno scorso ad oggi, sono state comminate 468.000 sanzioni e sono stati accolti 4.558 ricorsi presentati alla Prefettura ed al Giudice di Pace, quindi nemmeno l’1% del totale delle sanzioni.”

Lo dichiara il Comandante Gabriele Marchese in merito ad alcuni recenti articoli pubblicati dalla stampa cittadina.

“Per quanto attiene un caso specifico segnalato, quello dell’accesso da Porto Salvo – prosegue la nota – si segnala che la notizia di un massiccio annullamento di verbali elevati per accesso da quel varco risulta falsa in quanto la segnaletica del sito è stata aggiornata già dal mese di marzo e pertanto i passaggi non autorizzati sono legittimamente registrati e sanzionati.

Va sottolineato inoltre che lì dove i ricorsi mostrino una effettiva buona fede dell’automobilista, per esempio lì dove la multa è stata elevata per un mero errato invio del sms per il pass giornaliero, l’Amministrazione ha sempre dato parere favorevole al ricorso.

Gli errori più comuni negli sms riguardano l’inserimento del numero di targa (o l’inserimento della targa “di esempio” indicata nelle istruzioni – AA123BB) oppure altri errori materiali di digitazione.

Per evitare questo tipo di sviste da parte dell’utente – conclude la nota – si consiglia di utilizzare l’app messa a disposizione dall’AMAT, che limita al minimo il margine di errore, la APP per smartphone, disponibile per Android e iOS e all’indirizzo https://ztl.comune.palermo.it/ztl/jsp/home.do?sportello=ztl.