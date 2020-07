La Giunta Comunale di Palermo ha approvato la delibera che, in vista della fine o delle modifiche del periodo di emergenza legato al contrasto al Covid19, prevede la riattivazione delle “strisce blu” per la sosta tariffata. Saranno ora gli uffici ad emettere la relativa ordinanza.

La Giunta ha inoltre deciso che tutti i pass per la sosta dei residenti siano automaticamente prorogati per un periodo pari a quello di interruzione pari a 143 giorni ovverro 20 settimane e 4 giorni. Ciascun utente dovrà conteggioare, rispetto alla data di scadenza del proprio pass per zone blu o ztl, la nuova scadenza. Inoltre, per le sole aree di Mondello e Sferracavallo, trattandosi di strisce blu stagionali, tutti i pass della stagione 2019 sono automaticamente rinnovati per il 2020.

La ripartenza riguarderà, cxertamente,anche la ztl insieme alle strisce blu.

Di fatto la data ufficiale per la ripartenza non c’è ancora ma dal Comune pensano al 3 agosto. Non il prossimo lunedì’, dunque, ma il asuccessivo, torneremo a pagare la sosta e a dover pasgare per circolare in centro.

Il periodo di stop era iniziato il 12 marzo ed è durato, se tutti sarò confermato, 143 giorni fra sospensioni e rinvii. Ma adesso si riparte proprio in agosto. Non vengono ascoltati gli inviti di commercianti emorganizzazioni di cittadini che chiedevano che per la riattivazione si pensasse quantomeno a settembre per lasciare margini di ripresa al commercio in forte sofferenza per l’emergenza.

“Sempre più allentamenti delle restrizioni portano sempre più traffico in città con le conseguenze negative che questo ha sulla salute e sulla vivibilità – commenta il sindaco leoluca orlando – La progressiva stabilizzazione dei tempi delle attività economiche e di tutte le attività quotidiane permette quindi un ritorno alla normalità anche su questo fronte, nel rispetto di quanto anche voluto dal Consiglio comunale ma senza alcun tentennamento sul fronte della salute dei cittadini, come per altro ormai confermato da numerosi pronunciamenti dei TAR”