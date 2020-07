Il report

Tornano di scena le terapie intensive nei report di contagio da Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati due nuovi contagi e i pazienti ricoverati salgono complessivamete a 12 dopo essere scesi fino a sei.

Ma a destare un po’ di apprensione è il ritorno ai ricoveri in terapia intensiva. nel fine settimana era stato ricoverato un primo paziente grave, adesso si torna a salire a due ricoverati in intensiva.

I positiuvi al virus sono attualmente 157 dei quali 145 si trovano in isolamento domiciliare, oltre, naturalmente, i 12 ricoverati, 10 in regime ordinario e 2 in terpaia intensiva. Bassissimo il numerod ei tampone effettuati nelle ultime 24 ore, sono stati solo 973 come sempre capita nel fine settimana e nelle gornate festive.

Nel report non c’è traccia, invece, dei sette nuovi positivi registrati a Misterbianco nella giornata di oggi. Si tratta di sette persone, tra cui cinque componenti di una famiglia di Misterbianco (Catania) ed alcuni loro amici, sono risultate positive al test per il Covid19. Un dato reso noto dall’Asp di Catania, che ha anche comunicato che uno di questi è stato ricoverato e che gli altri sei sono in isolamento e presentano una sintomatologia lieve o del tutto asintomatica.

Ci sono, però, anche notizie positive. Risultano invece guariti due pazienti di un mini focolaio individuato a Gravina di Catania, sempre nel Catanese: una coppia di lombardi che era finita al Pronto Soccorso dell’ospedale Garibaldi con sintomi lievi.

Stamane invece, sono risultati tutti negativi al Coronavirus i tamponi fatti ai 375 migranti trasferiti al Cara di Pian del Lago di Caltanissetta. I tamponi sono stati effettuati dall’Asp di Caltanissetta. Già i 375 migranti erano stati sottoposti a test sierologici risultati anch’essi negativi. “Un secondo tampone di controllo – rende noto la Prefettura di Caltanissetta – verrà effettuato al termine della quarantena”. Sotto il profilo della vigilanza, il Prefetto ha disposto che siano intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine affinché il periodo di quarantena venga rispettato.