lo rende noto l'asp di catania

Sette persone, tra cui cinque componenti di una famiglia di Misterbianco (Catania) ed alcuni loro amici, sono risultate positive al test per il Covid-19.

Lo rende noto l’Asp di Catania, aggiungendo che uno di essi è stato ricoverato e che gli altri sei sono in isolamento e presentano una sintomatologia lieve o del tutto asintomatica.

Risultano invece guariti due pazienti di un mini focolaio individuato a Gravina di Catania, sempre nel Catanese: una coppia di lombardi che era finita al Pronto Soccorso dell’ospedale Garibaldi con sintomi lievi.

Intanto sabato è arrivata notizia di tre nuovi casi di Coronavirus a Messina all’Ortopedico di Ganzirri. Le tre persone sono state isolate e portate al Centro Covid del Policlinico della città dello Stretto. Uno solo dei tre è messinese, gli altri due sono di altre città dell’isola ed al momento del ricovero erano risultati negativi. Tutti i ricoverati e gli operatori sanitari sono stati sottoposti a tampone ma non se ne conosce ancora l’esito.

Stamane invece, sono risultati tutti negativi al Coronavirus i tamponi fatti ai 375 migranti trasferiti al Cara di Pian del Lago di Caltanissetta. I tamponi sono stati effettuati dall’Asp di Caltanissetta. Già i 375 migranti erano stati sottoposti a test sierologici risultati anch’essi negativi. “Un secondo tampone di controllo – rende noto la Prefettura di Caltanissetta – verrà effettuato al termine della quarantena”. Sotto il profilo della vigilanza, il Prefetto ha disposto che siano intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine affinché il periodo di quarantena venga rispettato.

Ma, in tema di migranti e Covid19, non si placano le polemiche. Stamane, in occasione della visita del ministro Lamorgese a Lampedusa, un gruppo di cittadini ha protestato davanti al municipio dell’Isola chiedendo che vengano chiusi i porti agli sbarchi e che vengano applicate maggiori tutele per la salute degli abitanti di Lampedusa.

La paura del contagio è infatti aumentata dopo i casi di sbarco di alcuni migranti risultati positivi al Covid19.