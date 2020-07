Il report

Ancora in incremento i casi di contagio da Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati quattro nuovi contagi, con quattordici pazienti ricoverati, nessuno in terapia intensiva. Stesso incremento registrato ieri.

A livello nazionale nelle ultime 24 ore sono stati registrati 249 nuova casi in tutto il Paese, ieri erano 233, per una somma totale di 244.216. Aumenta anche il numero dei morti: 14 contro gli undici di ieri, per un totale 35.042 vittime. E’ quanto si legge sul bollettino diramato dalla Protezione civile.

Tra questi i tre nuovi casi registrati al Ganzirri di Messina.

Le tre persone sono state isolate e portate al Centro Covid Policlinico. Uno solo dei tre è messinese, gli altri due sono di altre città dell’isola ed al momento del ricovero erano risultati negativi. Tutti i ricoverati e gli operatori sanitari sono stati sottoposti a tampone ma non se ne conosce ancora l’esito.

Il report dati contagi aggiornato a ieri dava quattro nuovi casi di contagio con un aumento delle persone ricoverate anche se non si tratta di malati gravi che necessitano di terapia intensiva.

Oggi i dati del report diffuso da Ministero della Salute parlano di quattordici ricoverati con sintomi, nessuno in terapia intensiva, centoquarantotto in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono centosessantadue. I casi totali registrati ad oggi sono tremilacentoquaranta con duecentottantatre morti. I tamponi effettuati segnano invece un incremento di millenovecentoquarantadue test.