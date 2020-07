L'epidemia

Tre nuovi casi di Coronavirus a Messina all’Ortopedico di Ganzirri. Le tre persone sono state isolate e portate al Centro Covid Policlinico. Uno solo dei tre è messinese, gli altri due sono di altre città dell’isola ed al momento del ricovero erano risultati negativi. Tutti i ricoverati e gli operatori sanitari sono stati sottoposti a tampone ma non se ne conosce ancora l’esito.

Il report dati contagi aggiornato a ieri dava quattro nuovi casi di contagio con un aumento delle persone ricoverate anche se non si tratta di malati gravi che necessitano di terapia intensiva.

I dati del report parlano di un totale di 158 attuali positivi al covid19 di cui 9 in ospedale (fino a ieri erano sei) ma non in intensiva e 149 in isolamento domiciliare o in quarantena preventiva. Fra questi ci sono anche numerosi migranti che negli ultimi giorni hanno contribuito a far crescere i numeri del report di 14 unità in un caso e di 11 in un altro caso

Sono 2400 i tamponi effettuati a ieri dunque continuano ad essere sempre in linea con quelli degli ultimi giorni ma sempre in numero ridotto rispetto ad altre regioni italiane. Il totale dei decessi resta fermo a 283.

Intanto a Modica scoppia un caso legato ad una prostituta che sembra abbia operato in un quartiere della cittadina prima di essere trovata positiva al virus e ricoverata a Foligno. Parte la caccia ai clienti che naturalmente sono restii a farsi identificare anche se c’è un problema di carattere sanitario che non può essere ignorato. L’allarme lo ha confermato il sindaco che ha perfino indicato il quartiere dove la donna ‘riceveva’

E continua anche la polemica sulla gestione dei migranti con toni che continuano a crescere insieme alla tensione del governo regionale. “Non abbiamo bloccato alcunché, ma abbiamo soltanto preteso che da parte dello Stato venga fissato un protocollo, d’accordo con la Regione, per gestire questa fase assai difficile. Pensate che dal Viminale si parla di oltre 10mila migranti che potranno sbarcare nelle prossime settimane sulle coste della nostra isola. Ma stiamo scherzando?” ha detto il Presidente della Regione ieri da Catania