A Palermo

Prima notte di applicazione per la Ztl centrale notturna a Palermo e prime multe. Il provvedimento è entrato in vigore alle 23 di ieri sera ed è rimasto in funzione fino alle 6 del mattino. Durante queste sette ore sono state controllate con i tablet dalla polizia municipale 1410 autovetture di cui 103 verbalizzate mentre le altre sono risultate in regola con i pass. Ai posti di blocco istituiti all’interno dell’area ztl le auto fermate sono state 152 di cui 19 verbalizzate perchè non in regola con i pass. Complessivamente sono state controllate 1562 auto di cui 122 verbalizzate

Per i controlli all’interno della ztl durante le ore di applicazione notturna del fine settimana sono state impiegate 5 pattuglie dedicate e lo saranno fino a quando tutti i varchi non verranno coperti con telecamere

Attualmente i varchi dotati di telecamere sono cinque e tutte vengono accese alle 23 e multano in automatico tutte le auto che entrano senza permesso.

Il provvedimento della ztl notturna sarà in vigore di nuovo questa sera dalle 23 e fino alle 6 del mattino di domani, domenica. La ztl notturna ha orari diversi a seconda della stagione. In inverno (inteso dall’ordinanza dal 1 novembre al 30 aprile), dunque, in questi giorni entrerà in vigore alle 23 del venerdì e del sabato e si protrarrà fino alle 6 del giorno seguente. In estate, invece (intesa dall’ordinanza dal 1 maggio al 31 ottobre) la ztl notturna sarà in vigore dalle 20 di venerdì alle 6 della mattina del sabato e dalle 20 del sabato alle 6 della mattina della domenica.

Se il venerdì la ztl, dunque, inizia la mattina alle 8 e dura (in estate) fino alle 6 dell’indomani ininterrotamente, il sabato, invece, la ztl notturna entra in vigore alle 20 in estate e alle 23 in inverno per durare fino alle 6 della domenica mattina.

Durante questi orari sono in vigore le stesse regole della Ztl diurna dunque non sono ammesse le auto da euro 0 a euro 3 mentre le altre vetture possono accedere solo se in possesso di un pass annuale o semestrale o se pagano il pass giornaliero. Varranno anche le regole di sconto sui pass per i mezzi poco inquinanti ovvero ibridi o a gas, che pagheranno la metà della ordinaria tariffa di accesso.

Per i pass giornalieri è prevista una diversa regolamentazione relativamente alla ztl notturna. Chi richiederà un pass giornaliero per le giornate di venerdì o sabato potrà circolare non fino alla mezzanotte come previsto nelle altre giornate ma il pass varrà fino alle 6 del mattino del giorno seguente.

Restano esentati ciclomotori e veicoli a due ruote oltre a tutti i mezzi di soccorso e di polizia e ordine pubblico. Restano in vigore anche tutte le altre disposizioni relative alle aree pedonali ed agli orari di carico e scarico merci oltre che le deroghe per i residenti.

Sul fronte del ‘dove lasciare l’auto’ a seguito delle interlocuzioni tra l’Amministrazione comunale e la società Apcoa, il parcheggio di piazza Vittorio Emanuele Orlando, nelle sere/notti di istituzione della Ztl notturna applicherà una tariffa promozionale di 2,5 euro valida per tutta la notte. La tariffa promozionale sarà attiva dalle ore 20.00 del venerdì fino alle ore 6.00 del sabato e dalle ore 20.00 del sabato fino alle ore 6.00 della domenica.