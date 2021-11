Torna la Ztl notturna, Italia Viva attacca Giusto Catania: “Le periferie sono zone di Serie B?”

“Mi candido a sindaco di Cefalù”, Simona Vicari torna in campo (VIDEO)

"Sarò candidata a sindaco di Cefalù. Sono Pronta a mettermi a vostra disposizione. Cefalù non può più aspettare". Ad annunciare ufficialmente il suo ritorno in campo per le Comunali di Cefalù di maggio 2022, l'ex sottosegretario ai Trasporti dei governi Renzi e Gentiloni, Simona Vicari, ex sen...