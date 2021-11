LO HA DECISO L'ASSESSORE GIUSTO CATANIA

“Troppe macchine in centro città nelle ore serali del weekend”: con questa motivazione l’assessore alla Mobilità Giusto Catania, di concerto con il sindaco Leoluca Orlando, ha deciso di riattivare la Ztl notturna.

Una misura che segue idealmente il precedente ripristino della Zona a Traffico Limitato diurna, disposto il 10 settembre scorso. Dopo un’interruzione di oltre due anni in seguito all’avvento della pandemia, viene così ripristino il precedente scacchiere della mobilità cittadina.

Motivazione ed orari di accesso

Un provvedimento dovuto, dicevamo, al “notevole incremento di accessi veicolari nel Centro storico durante le ore serali e notturne”. Elemento registrato dalle telecamere poste agli ingressi dell’area a traffico limitato prevista all’interno della prima circoscrizione del capoluogo siciliano. Atto che si unisce anche all’esigenza “di limitare la diffusione di inquinanti atmosferici e acustici“.

Con queste motivazione, l’assessore Catania ha dato mandato al dirigente Sergio Maneri di procedere alla riattivazione della ZTL notturna. Misura che ripartirà dalle ore 23.00 di domani, venerdì 5 novembre. La ZTL, in questo modo, sarà attivata da lunedi a venerdi dalle ore 8.00 alle ore 20.00; venerdì dalle ore 23.00 fino alle 6 del sabato; sabato dalle 23.00 fino alle ore 6.00 della domenica.

Decisione che farà discutere

L’ordinanza sarà emessa oggi pomeriggio dall’Amministrazione Comunale. Documento che sicuramente farà discutere. Già nelle scorse settimane, diversi esponenti del gruppo della Lega si erano detti contrari al provvedimento. Fra questi, anche il capogruppo della Lega Igor Gelarda che, insieme alla consigliera Marianna Caronia, avevano parlato di “follia più totale”, in riferimento alla riattivazione della misura.

Elemento rappresentato anche dal mondo economico della zona, in un servizio realizzato all’interno del mercato del Capo. Intervenuti ai nostri microfoni, diversi commercianti chiedevano dei provvedimenti per cercare di bilanciare la zona a traffico limitato. Elemento che, unito alla pandemia ancora in corso, rischia di compromettere le già fragili casse dei negozi in questione. Intanto, l’Amministrazione tira avanti sulla scelta di riattivare la Ztl.