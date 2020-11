La ztl resta in vigore a Palermo. E’ un no chiaro quello che l’amministrazione Orlando si prepara a dire alla richiesta di sospensione del provvedimento ai tempi dell’emergenza. La decisione formale nonè stata ancora assunta ma la tendenza è evidente e adesso è rafforzt anche da una relazione tecnica che supporta la tesi di Orlando e Catania.

La Giunta comunale ha, infatti, ricevuto ieri pomeriggio dai tecnici dell’assessorato per la mobilità i dati relativi ai flussi veicolari all’interno della ZTL centrale che mostrano come, ad eccezione del periodo di lockdown, il numero di vetture in entrate e uscita dall’area è stato nel 2020 estremamente elevato. In particolare i dati mostrano come nei giorni feriali continui un costante afflusso, superiore addirittura (nei mesi di agosto, settembre e ottobre) a quello registrato nel 2018. Nel mese di novembre si registra una inversione di tendenza, ma il traffico si mantiene comunque elevato (con una media superiore ai 8.000 accessi nei giorni feriali) a conferma del dato tendenziale post-lockdown che vede un aumento del traffico e ben 19 giorni fra agosto e ottobre in cui si sono superate le 10.000 vetture.

A sgomberare il campo da qualsiasi interpretazione èarrivato il commento del sindaco Orlando che ha sottolineato che “emerge chiaramente che non vi sono in questo momento le condizioni per sospendere la ZTL, ma anche che i provvedimenti volti a limitare gli spostamenti (fra cui l’ordinanza contro lo stazionamento che è stata appena prorogata anche per questo fine settimana, ndr) stanno dando il loro risultato su diversi fronti. Abbiamo quindi chiesto un aggiornamento a fine settimane per decidere lunedì prossimo se sospendere o meno la limitazione all’accesso nel centro”.

Scontata la posizione dell’assessore Giusto Catania “Gli uffici, in attesa che ARPA ci fornisca i dati sull’inquinamento, stanno monitorando costantemente i dati sul traffico, che costituiscono, come abbiamo sempre detto, uno dei parametri fondamentali per poter prendere provvedimenti che abbiano un serio fondamento ed una seria utilità per i cittadini”.

Intanto l’amministrazione allarga l’esperimento della contestata pista ciclabile e prepara l’allungaento del percorso fino a Viale Strasburgo conm lostavolgimento della circolazione anche in Viale Campania e nella già stretta via Ausonia