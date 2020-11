Anche le imprese lo chiedono in coro

“Tuteliamo le imprese, non è tempo di ZTL e Strisce Blu”. Monta ancora la protesta a Palermo e da più parti viene ribadita la richiesta al sindaco di Palermo Leoluca Orlando: “Sospendi Ztl diurna e le strisce blu”. Una presa di posizione corale che parte da tutte le categorie produttive rappresentate dalla Camera di Commercio. Un Sos per Palermo sollevato dalla giunta della Camera di Commercio di Palermo ed Enna che si è riunita e ha approvato all’unanimità un documento con cui chiede attenzione verso l’economia del territorio, condanna ogni gesto violento da parte di facinorosi, invoca senso di responsabilità da parte di tutti gli attori dello sviluppo della città.

“Palermo sta vivendo una stagione drammatica di incertezze sulle prospettive economiche prossime – si legge nella nota della giunta camerale -. Le imprese vanno tutelate e protette, non appesantite da carichi e balzelli. Non è tempo di mantenere tariffe e oneri su circolazione e parcheggi. Non è tempo di ZTL e Strisce Blu”. Nel documento la giunta camerale deplora i disordini dei giorni scorsi, evidenza di un malessere generale e diffuso.

“La città vive una crisi economica senza precedenti: le imprese stavano cominciando a risollevarsi dalla recessione post Lehman Brothers hanno subito il lockdown. Alla crisi economica si aggiunge la stagione di ombre e di paure legate alla pandemia, con le chiusure imposte dal governo, la contrazione dei consumi, della domanda e dunque della produzione. Con il blocco delle catene di valore, con l’impoverimento progressivo del tessuto sociale.

Al coro di imprese e cittadini si unisce anche la politica mentre viene approvata all’unanimità una mozione presentata da Italia viva, in prima Circoscrizione, dove si chiede la sospensione immediata della Ztl diurna. A votare a favore di questa mozione anche il presidente Castiglia e la consigliera Venturella di Sinistra comune. “Ora che anche i suoi cominciano a fare sentire la loro distanza, forse l’ assessore Catania si accorgerà che è rimasto l’unico e ultimo a Palermo a volere la Ztl, che va invece sospesa subito”. Lo dichiara il consigliere comunale, capogruppo della Lega, Igor Gelarda. “Nessuno mette in discussione la ZTL e la sua utilità, ma in questo momento drammatico e visto le misure di restrizioni delle presenze nei mezzi pubblici e considerato che molti cittadini preferiranno muoversi con i mezzi propri, abbiamo ritenuto opportuno chiedere tale sospensione per non penalizzare le attività presenti in centro storico che non sono solo food e che sono fortemente in difficoltà”, dicono i consiglieri di Italia Viva della I Circoscrizione, Salvatore Sorci Francesco Tramuto, Antonino Valenti e Francesca Vetrano.

Per Forza Italia, “mantenere le limitazioni di spostamento durante il giorno sembra un vero e proprio sopruso”. “La sospensione totale della Ztl è un atto dovuto a tutta la città. Non è più tempo di fare “le orecchie da mercante” in una città che vive in uno stato di emergenza da troppo tempo”. Lo affermano Eduardo De Filippis e Claudio Volante, rispettivamente coordinatore cittadino e consigliere comunale di DiventeràBellissima.