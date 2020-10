La nota di Confesercenti

Stretta sugli orari di pub e ristoranti che dovranno calare le saracinesche entro le 24 e nuova ordinanza sulla vendita degli alcolici, mettono sul piede di guerra le associazioni di categoria tornando a chiedere la sospensione della Ztl sia diurna che notturna.

“Abbiamo già pagato amaramente le conseguenze della Ztl ed è nuovamente necessario sospendere sia quella diurna che quella notturna”. A dirlo è Massimiliano Mangano, responsabile dell’area Commercio di Confesercenti Palermo, che aggiunge: “L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 non è finita, anzi. I negozianti continuano a vedere calare le proprie entrate ogni giorno, mentre nelle ore serali pub e ristoranti chiudono alle 24, come prevede il nuovo Dpcm del governo. In più, dal prossimo sabato – sottolinea Mangano – sarà vietata la vendita di alcolici dalle 21 alle 6 del mattino. A cosa serve, quindi, la Ztl ancora attiva?”.

“Confesercenti Palermo – dice la presidente Francesca Costa – aveva già chiesto nei mesi scorsi all’amministrazione comunale di prorogare la sospensione del provvedimento, compreso il pagamento delle zone blu, almeno fino al 31 dicembre. Invece i commercianti già messi in ginocchio dal lungo lockdown sono stati nuovamente penalizzati. L’attuale situazione della mobilità, nel centro città, è inoltre già complicata. Oggi più che mai è necessario adeguarsi all’evolversi dell’emergenza sanitaria per non danneggiare ulteriormente il tessuto economico palermitano, che sta affrontando una crisi senza precedenti”.

Sono saltate anche le manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune. Stop a Fiera dei Morti, eventuale Fiera di Natale e Capodanno in piazza, l’Amministrazione ha già deciso che le stesse non si faranno essendo impossibile garantire, per la loro natura e per le possibilità avversità meteo, condizioni di sicurezza legate alla prevenzione del Covid-19.

Dal 3 agosto, giorno della riattivazione della ZTL Centrale, dopo il blocco voluto dall’amministrazione a seguito del lockdown, sono state in totale 10.381 le macchine transitate sprovviste dei relativi pass di accesso, rispetto ad un totale di 151,081 macchine in transito, di cui 59.782 negli orari diurni e notturni della ZTL. Il dato è aggiornato al 9 agosto.