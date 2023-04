In via Roma a Palermo stangate per chi va in direzione stazione

Come era prevedibile è confusione sulla Ztl a Palermo sospesa solo parzialmente c’è confusione e per gli “ignari” utenti della strada sono dolori con multe a raffica. Da qualche giorno è in vigore la sospensione su via Roma ma, come ribadito anche da BlogSicilia, su una sola direzione. Infatti la sospensione riguarda chi con i propri veicoli percorre dalla stazione verso piazza Sturzo. Ma la stessa cosa non riguarda chi fa il percorso inverso, quindi chi percorre la stessa strada in direzione opposta. per questi ultimi resta tutto per com’è bisogna pagare il ticket. Concetto che evidentemente non era chiaro a molti.

Le multe

E difatti proprio questa “non chiarezza” ha finito per generare il caos. Sino a questa mattina le multe sono scattate a iosa proprio per chi percorreva la via Roma verso la stazione. In tanti hanno cercato di giustificarsi sostenendo per l’appunto di essere convinti della totale sospensione. ma non è così.

Una scelta travagliata

Dal Comune è stata una scelta travagliata questa della sospensione. Forse, chissà, proprio perché sapevano che una situazione del genere di confusione si sarebbe potuta verificare. Tanto che prima era stata presa la decisione di non sospendere nulla, poi lo scorso 12 aprile il ripensamento. A seguito di un’attività di monitoraggio del traffico, condotta dai tecnici di Palazzo delle Aquile, l’Amministrazione ha deciso di tornare sui suoi passi. E quindi ha sospeso, anche se parzialmente, la Ztl (Zona a Traffico Limitato). Ciò a causa dei disagi causati dall’inizio del cantiere sul sottopasso di via Crispi, nella carreggiata in direzione porto. Fatto che ha deviato un grosso flusso di traffico sulla piccola bretella laterale, causando numerose code già dalle prime luci della mattinata.

Cosa cambia sul fronte della viabilità

L’area interessata dalla sospensione è quella di via Roma, nel tratto compreso fra piazza Giulio Cesare e via Cavour. A differenza di quanto avvenuto per i lavori sul tratto in direzione Cala, lo stop alla Ztl riguarderà esclusivamente il tratto di via Roma in direzione Politeama. Rimane quindi coperto dalle limitazioni il senso di marcia opposto, ovvero quello in direzione stazione centrale.

Like this: Like Loading...