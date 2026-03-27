Un progetto che unisce radici folk, attitudine punk ed elementi elettronici: Zzanne arriva al PunkFunk di Palermo (via Napoli 8/10) con una proposta sonora fuori dagli schemi, costruita su un equilibrio instabile tra scrittura e performance. L’appuntamento è per sabato 4 aprile, alle ore 22:30, quando un’energia irriverente e selvaggia trasformerà la serata in un’esperienza condivisa, in cui immergersi senza pensarci due volte.

Dietro il nome Zzanne si cela Andrea Cable, polistrumentista errante e compositore per teatro e danza. La sua identità è divisa a metà: da una parte il sangue inglese e la provincia di Birmingham, dall’altra il fuoco dirompente delle pendici dell’Etna. Da questa commistione non possono che nascere canzoni talmente esplosive, da essere in cerca di un coro con cui cantare: sono sonorità folk schizofreniche, che fondono il soundwriting acustico con le distorsioni punk, le incursioni elettroniche e un’infinità di cambi di tonalità. Il tutto, naturalmente, solo per il gusto di farlo.





Sabato 4 aprile sarà l’occasione ideale per ascoltare dal vivo i brani del suo lavoro più recente, “Bite Back!“, datato 2025. L’album è un ululato viscerale e istintivo, arricchito da campionamenti di forbici, suoni di cani, armonie spezzate e squarci di pura emozione. L’intera opera è espressamente dedicata a chi ha finito le parole e ha imparato a rispondere alla vita a morsi.

Come lava che scende dal vulcano, la musica di Zzanne sa benissimo cambiare forma, senza mai rinunciare alla sua sostanza. Non è semplicemente qualcosa da ascoltare, è un’avventura emotiva, poetica e profondamente umana da attraversare. Lui stesso sconsiglia di pronunciare il suo nome di notte, davanti a uno specchio ma, nel dubbio, perché privarsi di scoprire cosa può accadere?

La data c’è già, serve solo esserci.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Prezzo: 0.00

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