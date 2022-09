Sud chiama Nord in doppia cifra con Ismaele La Vardera

Giochi chiusi alla Camera per quanto riguarda il seggio di Bagheria. A poco più di 30 sezioni dalla conclusione delle operazioni di spoglio, l’esponente di Noi Moderati Saverio Romano è nettamente avanti sia rispetto a Daniela Morfino (M5S) che alla tesoriera di +Europa Maria Saeli. In doppia cifra anche Sud Chiama Nord di Cateno De Luca, con Ismaele La Vardera che si attesta al momento a 11.000 preferenze.

Romano vince a Bagheria

Operazioni di voto rallentate, in parte, dalla necessità di garantire l’apposizione del cosiddetto tagliando antifrode. Nessuna criticità da segnalare invece sul fronte della costituzione dei seggi, a differenza di quanto avvenuto nella scorsa tornata di elezioni amministrative a Palermo. Una “prima” assoluta, dopo il taglio dei parlamentari deciso nella scorsa legislatura e che ha ridotto a diciotto i collegi uninominali da assegnare sull’Isola.

Sei i seggi previsti nei collegi uninominali del Senato, mentre sono dodici quelli assegnati alla Camera. Proprio sotto quest’ultimo punto di vista, i seggi sono stati ripartiti fra le Circoscrizioni “Sicilia 1” e “Sicilia 2”. Rientra in quest’ultima categoria il collegio di Bagheria. Un’area geografica che racchiude una platea complessiva di 59 comuni della provincia di Palermo. Un territorio vasto quindi, che comprende buona parte della provincia. Luogo per il quale il centrodestra ha schierato un pezzo da novanta come Saverio Romano, esponente di punta di Noi Moderati, soggetto politico creato da Maurizio Lupi.

L’ex sottosegretario al Lavoro e all’Agricoltura (durante rispettivamente il Governo Berlusconi ter e quater) si troverà a rappresentare l’ala più moderata del centrodestra a Montecitorio. L’esponente di Noi Moderati ha con ogni probabilità battuto la concorrenza della pentastellata Daniela Morfino (fermatasi al momento 33.000 preferenze, 14.000 in meno rispetto a Romano) e dell’esponente di +Europa Maria Saeli, la quale a questo punto dovrà attendere l’esito dei collegi plurinominali e il risultato di Napoli – San Carlo l’Arena, dove è candidato Fabrizio Ferrandelli. Bene Sud chiama Nord, soggetto politico di Cateno De Luca, che valica la doppia cifra con Ismaele La Vardera.